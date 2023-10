Dok mu gori pod nogama u Osijeku, župan Ivan Anušić je potpalio vatru pod Plenkovićem

Dok sve službe spašavaju građane Osijeka i Osječko-baranjske županije nakon katastrofalnog požara u Drava Internationalu, župan Ivan Anušić spašava sebe.

Nakon što se morao braniti pred novinarima od pitanja zašto je županija prošle godine dala dozvolu za rad tvrtki za koju se upozoravalo da ne ispunjava sve uvjete, HDZ-ov župan vrlo brzo se pribrao i medijski organizirao.

Najprije je slao poruku kako nije on osobno davao dozvolu neodgovornoj tvrtki, da bi već idući dan podigao kaznenu prijavu protiv odgovornih u Drava International. Potom se nije pojavio na prosvjedu radnika u tvrtki, pravdajući se drugim, očito važnijim obavezama. Pa je optužio odgovorne za nemar i najavio da će zatražiti proglašenje ekološke katastrofe.

Međutim, ni to nije bilo dovoljno.

Napad je najbolja obrana

Anušić je ove nedjelje izašao pred kamere N1 televizije gdje je, osim o požaru, govorio i o Frani Barbariću, Plenkovićevu prijatelju i predsjedniku Uprave HEP-a. Odmah je poručio kako si "čovjek koji je šef jedne od najvećih, najjačih i najbitnijih tvrtki u našoj državi ne smije dozvoliti situaciju da gradi ilegalno kuću".

Anušić, inače tihi suparnik i potencijalni konkurent Andreja Plenkovića u HDZ-u, očito je shvatio da je napad najbolja obrana. Kao što je u trenutku kad plastika u Osijeku još gori, a zrak se puni otrovima, najbolje skrenuti pažnju javnosti na nacionalne afere.

I tu je Anušić, član Predsjedništva HDZ-a, uspio oprati ruke od bilo kakve odgovornosti.

Na pitanje novinara nije li logično da visokopozicionirani član stranke potegne pitanje Barbarićeve smjene, Anušić je odgovorio kako "neće on potezati ta pitanja". "Ali trpite štetu", dodao je novinar, a župan uzvratio: "Ja ne trpim štetu".

To što HDZ trpi štetu, Anušiću nije toliko bitno, dokle god štetu ne trpi on, odnosno dokle god on nije odgovoran za tu štetu. "Ja nisam bio na Predsjedništvu ako se o tome raspravljalo. Ja kad sam bio na Predsjedništvo nije se raspravljalo o Frani Barbariću", reče Anušić.

"Treba li Barbarić otići, to ne odlučujem ja", dodao je. "Ja ne vodim kadrovsku politiku HDZ-a".

Anušićeva Nataša

I dok mu gori pod nogama u Osijeku, župan je potpalio vatru pod Plenkovićem. Bio je to prvi značajan HDZ-ov glas koji je izašao u javnost protiv Frane Barbarića.

Ali očajna vremena zahtijevaju očajničke mjere.

No ipak, zaogrnut plaštom političkog pravovjernika, Anušić je pokušao skrenuti pažnju i s nedavnog medijskog otkrića kako je htio bez natječaja bivšu ministricu Natašu Tramišak imenovati za predsjednicu uprave tvrtke Osječki sajam, u vlasništvu Osječko-baranjske županije. Ona to nije smjela postati jer najmanje 18 mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti ministrice ne može biti zaposlena u tvrtki koja ima poslovnu suradnju s državom.

Barbarić, dakle, ne smije graditi bez dozvole, ali Anušićeva prijateljica smije biti zaposlena mimo zakona, bez suglasnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i uz odbijenicu Visokog upravnog suda.

Nema veze ni sa čim

HDZ je i time trpio štetu. Ali Anušić nije za to mario. On brine za Tramišak skoro kao što Plenković brine za Barbarića.

Župan Anušić nema nikakve veze s kadrovskom politikom HDZ-a. Osim, naravno, u svojoj županiji. Koja je, ne zaboravimo, pod njegovim ravnanjem dala dozvolu za rad tvrtki koja je izazvala najveću ekološku katastrofu u tom dijelu Hrvatske.

Ivan Anušić ne želi se povezivati s lošim vijestima, s požarima, prosvjedima, spornim kadrovskim rješenjima. Brižno njeguje svoj imidž kojeg pokušava glancati kritikom Plenkovićevih suradnika, zajahavši pritom na valu nagomilane frustracije javnosti zbog Plenkovićeve uporne zaštite Barbarića.

Politički kapital

Jednoga dana netko će se sjetiti Anušićevih kritika na račun Barbarića, pa će on to politički unovčiti. Možda u HDZ-u, možda u županiji.

I sve to odvija se u sjeni gustog, otrovnog dima koji guši Osječane i Slavonce, a u kojem se župan Anušić želi izvući od odgovornosti za tragediju, prikupiti nešto političkih bodova, predstaviti se kao spasitelj od ekološke katastrofe, ali i kao pravednik u potrazi za političkim moralom.

Dok njega prozivaju za požare i zapošljavanja suradnica, on optužuje druge da nanose štetu HDZ-u bezumnom zaštitom kompromitiranih kadrova.

Čini se da je spašavanje Osijeka i spašavanje HDZ-a bitno skoro koliko i spašavanje političke karijere Ivana Anušića.