'Dok neki šute i rade, drugi se pozivaju na domoljublje i sebe stavljaju iznad obitelji i žrtve'

Savez Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja traži od političkih stranaka, organizacija, interesnih skupina,zaustavljanje širenja dezinformacija vezano uz potragu za nestalim u Domovinskom ratu

<p>Upravni odbor Saveza obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja osudio je manipuliranje i stavove pojedinih političkih stranaka u kampanji na temu nestalih u Domovinskom ratu. Priopćenje koje potpisuje predsjednica Saveza <strong>Ljiljana Alvir</strong> dostavljeno je i svim političkim strankama, a prenosimo ga u cijelosti.</p><p>Savez Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja traži od političkih stranaka, raznih organizacija, interesnih skupina, aktivista i pojedinaca zaustavljanje širenja dezinformacija vezano uz potragu za osobama nestalim u Domovinskom ratu. Potraga za nestalim osobama nije obustavljena, a u posljednjih nekoliko godina institucije Republike Hrvatske u suradnji s članovima obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civila ulaže sve raspoložive resurse, kako ljudske tako i materijalne, u rješavanje pitanja nestalih osoba. Obitelji nestalih hrvatskih branitelja koje okuplja Savez jesu očajne i u strahu kako će njihovi najmiliji možda zauvijek ostati imena i bojevi na popisu nestalih, ali ne zbog zaustavljenih istraga nego zbog opstrukcija i manipulacija koje dolaze iz Srbije, a plasiraju se u javnost preko raznih emisara i mesija koji ne poznaju problem, a nude gotovo rješenje.</p><p>Neki od njih kroz javne istupe i otvorene ili prikrivene političke kampanje najavljuju povratak garnitura i pojedinaca koje su dio problema, a ne rješenja. O njima svi sve znamo. Neki od njih nisu sposobni ponoviti ono što su izgovorili za razne tiskovine - što su sive eminencije iz sjene pisale, a oni potpisivali kao svoje mudre misli. Neki drugi obmanjuju javnost i uznemiravaju obitelji obećanjima kako će onog trenutka kada dođu na vlast pitanje nestalih biti riješeno, a da pri tom ne raspolažu ni osnovnim informacijama o nestalim osobama, procesu i iskustvima koje imaju obitelji nestalih osoba kroz zajedničku potragu za svojim najmilijima. Pozivajući se na domoljublje manipuliraju emocijama neinformiranih pojedinaca i žrtvama, stavljaju sebe iznad obitelji, iznad žrtava, iznad svih koji su stvarali ovu državu, ginuli za nju i stradavali na različite načine.</p><p>Ne priznaju nikoga tko ih politički ne podržava, a njihovi interesni partneri i promotori se usude i javno optuživati one koji još uvijek nose ožiljke stradanja i nazivati ih izdajnicima, a one koji su činili zlodjela na Ovčari i drugim stratištima nazivaju časnim pravoslavcima iz Srbije. Usude se i javno govoriti kako znaju gdje su grobnice i posmrtni ostaci za kojima mi tragamo već gotovo trideset godina, ali eto netko ih sprječava da to otkriju. Nikada nama obiteljima nisu rekli gdje su te grobnice o kojima govore, nikada nam nisu pristupili i razgovarali jer znaju da bi se razotkrile njihove laži. Znaju da nema te institucije koja bi nas obitelji zaustavila u iskapanju, samo kada bi njihove priče bile istinite.</p><p>Znaju da obitelji nestalih hrvatskih branitelja godinama čuvaju svetinje za koje su se borili njihovi najmiliji i da nikada neće pristati ni na kakvu trgovinu, da osuđujemo podjele među onima koji su 1991. mislili i osjećali isto. Osuđujemo sve manipulacije, sve izgovorene laži i lažna obećanja, sve one koji radi postizanja svojih ciljeva gaze po ožiljcima onih kojima svaki spomen nestalih budi nadu, a svaka laž nanosi novu bol. Mi smo tražili i tražimo podršku, angažman i suglasje svih oko pitanja nestalih osoba, ali ne podržavamo nikoga tko to zloupotrebljava, tko se nije odazivao na naše pozive, naše skupove, tko nikada nije došao u naše udruge pitati kako može pomoći, tko nije dolazio na ukope „anonimnih“ stradalih branitelja, na ekshumacije, identifikacije, tko se probudio iz nekog sna i nudi rješenje bez rješenja. Dok neki danonoćno rade i šute, drugi se kite žrtvama, nestalima, to je realnost.</p><p>Naše obitelji jesu iscrpljene, umorne, a posebno od lažnih obećanja, ali dobro znaju tko s njima u posljednjih nekoliko godina bdije i bitku bije za istinu, a tko vodi svoje privatne ratove. Ne zaboravljamo mi ni da je demokracija dio onoga za što su ginuli naši najmiliji i da svatko ima pravo na mišljenje, stav, borbu za vlast i čast. Poštujemo svačiji izbor, ali i naše pravo je reći što je istina. To je i naša obaveza prema našim najmilijima, prema Domovini, prema svima koji dišu s njom i za nju, prema Ustavu i Deklaraciji o Domovinskom ratu.</p><p>Zahvaljujemo svima koji iskreno pomažu ili podržavaju obitelji u potrazi za istinom, kao i sredstvima javnog informiranja koja vode računa o čuvanju dostojanstva žrtava iz Domovinskog rata. A svima koji čine suprotno i uznemiravaju obitelji lažima i ucjenama poručujemo da ćemo pokrenuti sankcioniranje zbog lažnih izjava i uznemiravanja. A temeljem Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, koji je zahvaljujući Ministarstvu hrvatskih branitelja donesen 2019. godine, pokrenuti sankcioniranje onih koji tvrde da znaju, a prešućuju istinu.</p>