Dok Primorac obećava sreću, blagoslov, pa čak i blagostanje, Plenković obavlja prljavi posao

"Kao budući predsjednik Republike Hrvatske učinit ću sve da svaki dio Hrvatske bude ispunjen srećom, zadovoljstvom, blagoslovom, blagostanjem", poručio je jučer HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.

Pa tko onda ne bi glasao za takvog kandidata?

Ozbiljno, kako se već prije nije netko dosjetio ući u predsjedničku utrku na političkoj platformi "širenja sreće, zadovoljstva, blagoslova i blagostanja"? Tko bi od birača tome mogao odoljeti?

Dragan Primorac shvatio je da ne može dobiti predsjedničke izbore - ako ni zbog čega drugoga, a onda zbog činjenice da dobar dio HDZ-ovaca u anketama kaže da će glasati za Zorana Milanovića - ali je zato odlučio da na izborima neće izgubiti obraz.

Taj nezahvalni zadatak prepustio je Andreju Plenkoviću.

Premijer ponovno, kao i u izbornoj utrci Davora Filipovića u Zagrebu, vodi prljavi rat protiv aktualnog predsjednika države, sada na temi prekomjernog korištenja vojnih helikoptera.

Ostao je sam

"Ključna je tema razbacivanje novca poreznih obveznika na obijesno trošenje vojnih helikoptera", kazao je jučer Plenković. "Ne mogu vjerovati da se dio medija bavi policijskim plovilima, to je meni zanimljivo, pristup dvostrukih standarda".

No čini se da je u toj svađi Plenković ostao sam.

Jer i Milanović je preuzeo Primorčevu mantru širenja ljubavi, prijateljstva i blagostanja.

U tom duhu, predsjednik je čak branio premijera od prijave Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog policijskog glisera.

"On kakav god da je, a nije nikakav, on je premijer i kada ide na otok, a to je dio Hrvatske, može ići trajektom, ratnim brodom. U tom smislu, Plenković nije napravio nikakav prekršaj".

Plenkoviću, međutim, to nije bilo dovoljno. "Nema on mene što braniti", odvratio je premijer. "On rasipa novac, i vaš i moj, da bi se vozao helikopterom".

Cvjetna livada

Primorac o svemu tome nije ništa rekao, kao što nije ništa rekao ni o drugim spornim temama, pogotovo onim koje se tiču Milanovića. A Milanović za to vrijeme obilazi gradove i sela, divi se njihovoj ljepoti, razvijenosti, multikulturalnosti, životnom stilu. Da nema Plenkovića, predsjednička kampanja bila bi ljubavnička šetnja po šarenoj cvjetnoj livadi. Moje pjesme, moji snovi.

Uglavnom, Dragan Primorac, nekad najpopularniji ministar u vladi Ive Sanadera koji je zajedno sa studentima prosvjednicima skandirao tražeći vlastitu ostavku, koji je dobar sa svima i naklonjen svima, odlučio je u ovoj kampanji nasrnuti na Milanovića ljubaznošću, pozitivom i dobrim vibracijama. Ugušiti ga ljubavlju. Jer aktualni predsjednik nije na to navikao, ne zna se s time nositi, ne zna tome parirati.

On se najbolje snalazi u ciničnim primjedbama, sarkastičnim opaskama, osobnim i nadasve slikovitim uvredama. I temelji cijelu svoju kampanju na obračunu s Plenkovićem i HDZ-om. Što će on sad napraviti s ovakvim Primorcem?

Natjecati se u tome tko će širiti veću sreću, blagoslov i blagostanje?

Tko gubi na blagostanju?

Istina, Ivo Josipović svojedobno je dobio izbore na Novoj pravednosti, pojmu kojeg ni najveći politički mozgovi još nisu uspjeli dešifrirati. Pa kako bi onda Primorac mogao omanuti na sreći i blagostanju?

Jedino je Kolinda Grabar Kitarović uspjela obećati plaću od 8000 eura i izgubiti izbore.

Dakle, jasno je da će Primorac voditi kampanju u kojem će čuvati sebe i svoj ugled, Milanovića suočiti s poplavom pozitivnih emocija, a Plenkoviću prepustiti zadatak udaranja po "kršitelju Ustava i gutaču državnih resursa".

Kako bi i time pomogao Milanoviću da pobijedi HDZ-ova kandidata kojeg nitko neće ni zapaziti u kampanji.

Jedini i istinski

Plenković će tako ljevicu uvjeriti da je čak i ovakav Milanović jedina brana HDZ-u, a birače desno od centra - uključujući i one iz HDZ-a - podsjetiti kako je Milanović jedini istinski predstavnik nacionalističke, suverenističke i antiplenkovićevske desnice.

Zapravo, jedini desničar u kampanji.

I sve će završiti kako bi trebalo: Primorac se neće zaprljati, Milanović se neće previše umoriti, a Plenković će obaviti formalnost.

Samo bi Hrvatska mogla ostati lišena Primorčeve doze "sreće, zadovoljstva, blagoslova i blagostanja".