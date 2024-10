Dok Primorac priča o Milanoviću i crnogorskim četnicima, Plenki u Dubrovniku s pravim četnikom

Dnevnik Hrvatske televizije dao je sinoć mogućnost predsjedničkom kandidatu HDZ-a Draganu Primorcu da u videu kućne produkcije komentira izjavu Zorana Milanovića o crnogorskim četnicima.

"Poželjeti dobrodošlicu u Hrvatsku četničkom vojvodi je apsolutno dno", rekao je Primorac i dodao: "Kada postanem predsjednik, u Hrvatskoj četničkim vojvodama neće biti mjesta".

U isto vrijeme, Andrej Plenković u Dubrovniku se družio s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, šegrtom četničkog vojvode Vojislava Šešelja. U Hrvatskoj možda nema mjesta za četničke vojvode, ali ima za četnike.

Ili tako barem tvrde saveznici Zorana Milanovića.

Četnici naši i vaši

"Nedopustivo je da osoba koja vjerojatno ni dan danas nije sigurna je li Dubrovnik hrvatski grad bude pozvana na summit u taj isti Dubrovnik, a da izravno izabran predsjednik Republike Hrvatske na taj isti skup nije pozvan", kazao je novi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Novi lider lijeve oporbe nije, nažalost, komentirao Milanovićeve izjave sa Sumita Brdo Brijuni gdje je hrvatski predsjednik prigovorio hrvatskoj Vladi što je trojicu crnogorskih političara, od kojih je jedan deklarirani četnički vojvoda, proglasila personama non grata.

"Treba biti oprezan kad se nekome daje taj status, čak i najvećim nevaljalcima, do toga nije trebalo doći", rekao je tada Milanović.

Svatko, dakle, ima svoje četnike. I svatko svom suparniku nabija na nos njegove četnike. Kao i četničke vojvode.

Sve to odvijalo se u sjeni posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je u Dubrovniku tražio pomoć i suradnju zemalja jugoistočne Europe u obrani od ruske agresije, a naišao na Hrvate koji se svađaju oko četnika.

Balkanski rat

Oporba, lijeva i desna, prigovarala je Andreju Plenkoviću da u Dubrovnik nije zvao Milanovića, a zvao je Vučića koji bi zapravo trebao biti persona non grata u tom gradu, dok je HDZ nastojao kompenzirati taj poziv Vučiću napadom na Milanovića zbog njegovih izjava o crnogorskim četnicima i o tome da Srbija nije prijetnja Crnoj Gori.

Zelenski se vjerojatno čudio kako je iz svog rata uspio upasti u onaj balkanski.

Iako, mnogi bi rekli da je to vrlo sličan rat. Da se iza ovih hrvatskih, srpskih i crnogorskih previranja krije sukob oko ruskog utjecaja na Balkanu.

Putinove podjele

Milanovićeve izjave iz Tivta u redovima HDZ-a, ali i i u regiji, protumačene su kao podrška srpskim političarima u Crnoj Gori koji izazivaju podjele i sukobe, te time provode politiku Vladimira Putina na Balkanu.

Istodobno, smatraju da se Milanović ne bi uklopio u druženje sa Zelenskim nakon što je Ukrajinu na početku agresije proglasio "najkorumpiranijom zemljom na svijetu", sugerirao da je sama, uz podršku Zapada, kriva za rusku agresiju, da bi zatim bojkotirao podršku Ukrajini i NATO savezu, te uporno odbijao pozvati Rusiju da prekine svoju agresiju. Za koju očito smatra da ju nije sama izazvala.

Istodobno, SDP i Milanovićevi politički saveznici i dalje vjeruju da predsjednik države prezire Putina i osuđuje Rusiju.

Radije bi vidio Vučića

S druge strane, stručnjak za sigurnost Gordan Akrap objašnjava da je Vučić pozvan u Dubrovnik kako bi se poslala poruka Washingtonu i Bruxellesu, te podsjeća kako je "javna tajna da već dugo vremena Srbija izvozi svoju proizvodnju oružja i streljiva Ukrajini preko posrednika".

Zelenski bi vjerojatno radije vidio Vučića, nego Milanovića.

A možda isto vrijedi i za Milanovića.

I tako, imamo oporbu koja napada Vučića koji pomaže Ukrajini, a brani Milanovića koji tu pomoć na sve načine odbija. Napada četnika Vučića, ali ne i Milanovićevu obranu četničkih vojvoda.

A imamo i HDZ i njegova predsjedničkog kandidata koji osuđuju Milanovićeve izjave o crnogorskim četnicima, a ne smeta im posjet srbijanskog predsjednika gradu koji je bio žrtva brutalnih napada, i to od strane crnogorskih četnika.

Što sve Zelenski mora trpjeti u svojoj potrazi za saveznicima.

Putin i četnici

Ne samo da se sastaje s Putinovom marionetom Donaldom Trumpom, ne samo da po Europi žica metke i granate, ne samo da se brani od mirovnih planova u kojima ga se poziva da se odrekne ukrajinskog teritorija, nego je sada upao u hrvatski rat oko četnika.

Gdje jedni četnici pomažu Ukrajini, a drugi pomažu Putinu.

Gdje Vučić podržava crnogorske četnike, a Milanović ih brani.

I gdje formalno ljevičarski predsjednik RH staje na stranu Putina i njegovih crnogorskih saveznika, a desničarski HDZ surađuje s Vučićem i poziva ga na sastanak prije nego što će pozvati hrvatskog predsjednika.

A na sve to braniteljske udruge, inače vrlo glasne kad treba kreirati glazbene festivale, uredno šute.

I sve to nakon što je taj isti HDZ, sve do 2022. godine, bio do grla umočen u suradnju s Putinovom Rusijom, a Plenkovićev ministar vanjskih poslova uživao je u poeziji ruskog kolege, advokata agresora i terorista.

Sve to izgleda kao pomno kreirani kaos. U kojem Putin uživa.