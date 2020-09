Ina\u010de, Telegram pi\u0161e da je prvo pomo\u0107 poku\u0161ao potra\u017eiti preko letaka. Isprintao je moblu i po Bosutskom naselju, gdje \u017eivi, polijepio letke.\u00a0

<p>Osječki azil na Facebooku je objavio apel za pomoć. On se 'vrti' oko Danila Petkovića (48) kojem je nedavno dijagnosticiran rak grla.</p><p>Pritom, naglašava se iz azila, muškarcu ne treba financijska pomoć već dobra osoba koja bi uskočila i pobrinula se o njegovom psu dok je on na kemoterapiji. </p><p>On i njegova kujica Azra nerazdvojni su već više od 10 godina, nema je kome ostaviti kada bude u bolnici, nekada možda i više dana, a nema dovoljno novaca da joj priušti profesionalno čuvanje.</p><p>- Ovakve priče slamaju srca, ono kad vidimo kolko ljudi bez imalo grižnje savjesti odsele i ostave psa, bace ih na ulicu kad su im najpotrebniji (uglavnom zbog bolesti) i onda u moru svog tog horora. On, čovjek, teško bolestan al svejedno se bori za nju!</p><p>Oni su 10 punih godina skupa. On je obolio od karcinoma grla i njih dvoje nemaju nikoga. Sami su. Al ja se nadam da nakon ovog posta više nisu! On ne traži da ju se preudomi, on ne traži novac, ne traži ništa osim da mu netko uskoči povremeno kad ide na pretrage ili tretmane u bolnicu!</p><p>On traži nekoga ko će pripaziti na njegovu Azru, i paziti tih par dana na nju povremeno kao da mu je/joj vlastiti pas! On nema para da plaća čuvanja i uostalom valjda se ljudskost još uvijek može naći i za džabe! On je dobar čovjek i Azra je jako dobar pas! Naučena na život unutra, uredna, dobra, poslušna, socijalizirana sa svime i svakim. Njima treba samo prilika, samo mala pomoć<br/> da im se javi netko na koga povremeno mogu računati!</p><p>Dogodi li se njemu nešto ružnije, Azru ćemo naravno, primiti u Azil, ne morate se bojati ničega. Samo mu se javite pliz da mu uskočite sada kada im treba - piše u objavi Azila Osijek.</p><p>Inače, <a href="https://www.telegram.hr/zivot/neki-se-cim-postane-tesko-rijese-svog-psa-ovaj-osjecanin-samo-moli-da-mu-ga-netko-pricuva-dok-je-on-na-kemoterapiji/?fbclid=IwAR0URx9kxbRUj4lAJdcSuoutYgUmZU-EEd4_wn1axr4wQMlYPYe3NTxk1LE" target="_blank">Telegram </a>piše da je prvo pomoć pokušao potražiti preko letaka. Isprintao je moblu i po Bosutskom naselju, gdje živi, polijepio letke. </p><p>- Netko od susjeda je to vidio i javio nama. Htjeli smo mu pomoći da što prije nađe nekoga tko bi Azru uzeo k sebi kada će trebati - rekla je volonterka Ivana Crnoja iz osječkog azila.</p><p>Petkoviću su se javili mnogi i dali svoje vrijeme na raspolaganje.</p>