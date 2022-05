'Dok sam letio zrakom, multipla skleroza nije ni postojala. Iduće što želim je roniti s bocama'

Nekoliko trenutaka prije skoka ispred mene veliko plavetnilo, a meni u glavi jedna jedina misao - 'Odoh ja letjeti'. Osjećaj slobode u zraku je neopisiv, a doza adrenalina nakon skoka i svega bila je toliko velika da multipla bar nakratko nije postojala, rekao je, gotovo u dahu, Boris Borković iz Zagreba nakon što je u subotu u podne skočio padobranom iz aviona s oko 3000 metara. Točnije, sve nam je prepričao tek dan kasnije jer, kako je istaknuo, u subotu nije mogao vjerovati što je doživio i uspio. Dojmovi su bili presnažni.

Skok iz aviona dar je Borisova bratića, a sve je nastalo kao šala.

- Oduvijek me privlačio adrenalin i onda se nekako poklopilo. Bratić me pitao što želim za rođendan. Iz šale sam rekao skok padobranom, što je nekako izvan svake pameti za jednog invalida, no on mi je to na kraju omogućio - kaže Boris.

Rođendan mu nije ovih dana. Bio je u listopadu. Zakašnjeli je ovo dar, šali se.

- Još ne vjerujem što sam učinio - kaže Boris, koji je, priznaje, nakon skoka spavao "kao beba".

Od 2009. Boris živi s dijagnozom multiple skleroze, no ona ga nije spriječila da se odvaži "poletjeti" zagrebačkim nebom.

- Kad sam dobio sina, dobio sam i MS - kaže. Prve simptome osjetio je za volanom automobila.

- Vozio sam i odjednom vidio trake kako se razdvajaju, sve mi se zamutilo. Razum je prevladao, stao sam, povukao ručnu. Nisam shvaćao što se zbiva - prisjeća se. Simptomi su mu se počeli javljati sve češće, pa je obavio pretrage. Rezultati su pokazali da boluje od multiple.

- To je bila nemogućnost stajanja na nogama zbog ataksije. Nisam imao ravnotežu, ni danas zapravo nemam, krećem se, a ne znam ni sam kako. Bolest je utjecala na moj balans, skraćena mi je mogućnost hodanja, pa onda ta prokleta inkontinencija... - nabraja Boris.

"Bolest tisuću lica", kako je nerijetko nazivaju, možda je oslabila njegovo tijelo, ali ne i duh. Prisiljen je biti u invalidskim kolicima, ali ne odustaje od kretanja. Aktivno trenira, trči na traci i vozi bicikl.

- Mogu voziti bicikl, ulažem tu energiju da tek toliko održavam muskulaturu nogu, a ujedno imam traku za trčanje u sobi, pa si na njoj zadajem programe, koliko noge mogu izdržati. Inače sam u kolicima. Voziti bicikl, u ovome mojem stanju, uistinu je odličan osjećaj - priča. Svjestan je da će u njegovoj dijagnozi uvijek biti crnila.

- To je, nažalost, tako, MS bez toga ne postoji. No svima koji plivaju u istom bazenu kao ja i bore se s ovom bolešću poručio bih da nema odustajanja - kaže Boris. Najveća životna podrška su mu roditelji, prijatelji i sin Lucian (13). Dan uoči skoka iz aviona Boris nam je priznao kako Lucian jedva čeka da mu tata skoči s padobranom u slobodnom padu.

- Da bi se time mogao hvaliti u školi i pričati društvu - smije se ponosno Boris.

A pri skoku s oko 3000 metara najdraže mu je bilo to što je, kako sam kaže, time konačno uspio nadmašiti svog brata - najboljeg prijatelja, veliku legendu, podršku, a ujedno najvećeg rivala.

- On je u vojsci, a ja ću ovime učiniti nešto što on kao vojnik nikad nije. Što da vam više kažem?! To je uvijek kompeticija. Jest da je mlađi, ali ipak mu ne mogu popustiti - zaključuje kroz smijeh Boris, kojem je, kako najavljuje, iduća avantura na listi ronjenje s bocama, ako to bude moguće. 

