Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
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Kako se moglo i očekivati, Gospić je, osim ekološkog, postao i političko bojno polje. Kontaminacija otrovnim otpadom nametnula se kao prvorazredno političko pitanje: od odgovornosti institucija, preko političke korupcije do pitanja tko će na tome najviše profitirati. Ili u slučaju HDZ-a, najmanje izgubiti. Most je već počeo svojatati tu temu, lijeva oporba izbjegava suradnju s Mostom, za koji smatraju da je rezervni partner HDZ-a, Domovinski pokret želi rješavati problem kroz mehanizme vlasti, Andrej Plenković želi podijeliti odgovornost s koalicijskim partnerima...
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