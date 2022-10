Uhitili majku iz Srbije koja je mlatila svoju curicu, pokušala se opravdati: 'Nisam je jako!'

Majka iz Srbije koja je na viralnoj snimci mlatila svoju trogodišnju kćerkicu, stala je danas pred novinare ispred svog doma u Grockoj i pokušala opravdati svoj sramotan čin, prenosi Kurir.

Priznala je da se nakon stravičnog nasilja skrivala na groblju, a novinarima je rekla kako ''nije puno tukla kćer''.

- Noćas i jutros sam bila na groblju, majka me je natjerala da tučem djecu, ja to nikad nisam radila. Ona me je na sve natjerala, a sad će reći kako lažem. Nisam je tako jako tukla - sramotno se pokušala opravdati majka.

Za njom je tragala policija s obzirom da nije bila dostupna državnim tijelima nakon pokretanja istrage o premlaćivanju djece. Jutros je uhićena u svojoj kući, a prema pisanju srpskih medija mirno se predala policiji.

Mještani kažu kako se za problematičnu majku znalo već jako dugo.

- Za taj par svi znaju, a i pitanje je jesu li djeca njegova. On ima više od 70 godina, a ona oko 20. Svi znaju da je i prosila i da se bavila prostitucijom. Kada su živjeli u kući preko puta moje, imali smo problema s njom, uvijek je u kući bio kaos, vrištali su i pravili buku, djeca su istrčavala na ulicu, netko ih je mogao zgaziti. Kopali su po kontejnerima, on je dolazio i po hranu u pučku kuhinju. Prodavali su robu koju bi našli, ona je zarađivala na ulici - ispričao je jedan od susjeda.

Podsjetimo, snimka majke koja brutalno tuče svoju kćer (3), objavljena je na društvenim mrežama, a uznemirila je javnost u Srbiji. Na snimci se vidi kako majka maltretira i šamara djevojčicu te ju udara po glavi.

Upozoravamo vas kako je snimka izrazito uznemirujuća, objavili su je srpski mediji, a možete je pogledati ovdje.

