Doktor Balenović: Priznao bih i otišao u zatvor da sam kriv!

Doktor Ivo Balenović optužen je skupa s Predragom Đurićem da je zbog njihovog nesavjesnog liječenja 17 - godišnji Dominic Pitra stopostotni invalid. U prvom suđenju, oslobođen je optužbi da su teška neurološka oštećenja rezultat njegovih djela. Dobio je tri mjeseca zatvora koja su preinačena u godinu dana uvjetno, zbog hematoma s kojima je Dominic rođen. Balenović je 24sata pokazao dokumente iz kojih se vidi da je njegov odvjetnik sudu slao požurnice da se presuda donese kako sve ne bi otišlo u zastaru. Zastara kaznenog progona nastupila je u nedjelju, 25. kolovoza 2024.

Pričali smo s doktorom Balenovićem.

24sata: Što se dogodilo te noći?

- Već 17 godina proživljavam tu noć ispočetka. Trpa me se u isti koš s ljudima koji su organizirali kriminalnu skupinu koja je zarađivala na rodiljama. Nisam kriv niti sam primio ikakve novce. Sama obitelj Pitra je posvjedočila da meni nisu ništa dali niti sam ih tražio. Niti bih. Da sam kriv, priznao bih i rekao da me strpaju u zatvor i na sedam godina ako će to pomoći, samo da se više ne piše da sam sudjelovao u kriminalu. Ne želim da mi djeca čitaju neistine. Radije ću u zatvor nego da misle da im je tata kriminalac - govori.

24sata: Vratimo se na tu večer, 24. kolovoza 2007. godine. Što je tad bila Vaša uloga?

- Bio sam dežurni liječnik u KB Merkur gdje sam radio, bio sam srednja služba. To znači da sam dežuran u rađaoni, sa mnom je niža služba i primalje. Nadslužba je bio Tomislav Čanić, ja zapravo odgovaram njemu i obavještavam ga o svim porodima, on je taj koji odlučuje o izvođenju carskog reza ako za to postoji razlog ili nekim drugim zahvatima. U 18 sati nazvao me Predrag Đurić i rekao da će doći njegova pacijentica, gospođa Pitra, pa zatim i on. Nisam mislio da je to išta čudno, jer je Đurić jedan od troje ili četvero privatnika koji su dolazili u bolnicu porađati svoje pacijentice u dogovoru sa šefom odjela Srećkom Ciglarem. Nitko od nas nije znao da je to ilegalno jer su neki od njih sudjelovali na jutarnjim kolegijima, porađali u redovno radno vrijeme, to se toliko otvoreno radilo da nikome od nas mlađih nije palo na pamet da se ne smije. Znali smo da postoje neki ugovori, ali ne i detalje. Kad bi dolazili, odgovarali su nadslužbi, kao i ja. Nakon tog poziva, doktor Tomislav Čanić mi je rekao da će sada doći Đurićeva pacijentica, a da je Đurića poslao ili po večeru ili tako nešto, pa će onda i on. Gospođa Pitra je došla, ja sam ju pregledao, primalja ju je pripremila za porod, i kad smo ju smjestili u boks, došao je Đurić. Ja sam otišao u Čanićevu sobu, gdje smo se svi okupili. Nije bilo drugih rodilja.

24sata: Koliko dugo ste ostali u toj sobi i kad ste ponovno došli u rađaonicu?

- Tamo sam bio sve do 23 sata. Đurić je dolazio obavijestiti Čanića kao nadslužbu kako teče porod. Govorio je da je sve normalno i da je dao drip. U 23 sata je došla druga rodilja koju sam zaprimio, pregledao i stavio u boks za rađanje, odmah pored gospođe Pitre koja je bila u srednjem boksu. Tad sam pitao Đurića je li sve okej, kako teče porod. Rekao je da je sve u redu. Bio sam u sobi dežurnog kad nisam provjeravao rodilju kojoj sam ja vodio porod. Tu i tamo sam došao pitati kako ide gospođi Pitri, to je nešto normalno i uobičajeno, kad smo skupa na odjelu, pričamo o pacijentima i o tome što sad radimo. Oko ponoć je u rađaonicu, na hodnik ispred bokseva, došao i doktor Čanić. To je isto uobičajena praksa, kao nadslužba koja odlučuje što s rodiljama, dođu oko ponoći prije spavanja da vide stanje pa da se odluči treba li netko ipak na carski, hoćemo li pustiti neku da ide svojim prirodnim tijekom i tako. Međutim, privatnici su ovako dogovarali carske rezove bez indikacija, to je nešto što ja nikad nisam mogao dogovoriti, čak ni kad sam ja vodio porod. Kasnije sam saznao da su privatnici rodiljama to naplaćivali. Ne znam je li se novac dijelio i s kim. Nakon tog razgovora, Čanić je otišao. I primalja i gospođa Pitra su posvjedočile da Čanić nije ulazio u bokseve. Ni ja ga nisam vidio. A on na sudu tvrdi da je u 22:30 pogledao savršeno uredan CTG. Međutim, inspekcija je utvrdila da u to doba CTG nije rađen, pa ne znam što je točno pogledao. S obzirom na to da je Dominic bio u dubokoj metaboličkoj acidozi, za koju treba oko 120 minuta da se razvije, pretpostavljam da je to rekao da sebe odriješi krivnje. Nakon razgovora na hodniku, on odlazi. Oko ponoć i 20 sam došao do druge rodilje, tamo sam ostao 15 - ak minuta. Usput sam pitao Đurića kako ide s gospođom Pitrom. Rekao je da joj je dao Dolantin i da će uskoro. S drugom rodiljom nije bilo pretjeranog pomaka pa sam se vratio u sobu dežurnog. Odjednom sam čuo lupanje po vratima sobe, taman sam bio u kupaonici. To je bio Đurić, došao je po mene i rekao da odmah dođem jer su otkucaji srca djeteta loši. Uletio sam u boks s njim i maknuo CTG s gospođe Pitre jer nema smisla da je na njoj ako moramo odmah u porod. Stao sam joj s desne strane, Đurić s lijeve. Epiziotomija je već bila napravljena i to se vidi iz dokumentacije, a i primalja koja je na Đurićev nalog napravila epiziotomiju je to potvrdila. Gospođi Pitri su stali trudovi, nije više mogla ni tiskati pa sam joj rekao da tišće, i primijenio Kristellerov hvat, pritisak na vrh maternice kako bi porodili Dominica. Za carski rez je bilo prekasno, za vakuum ekstrakciju bi trebalo još bar pola sata dok se sve namjesti. Ovo je bilo najbrže moguće. Inspekcija piše da smo trebali napraviti pH-metriju, međutim nije bilo vremena. To se izvodi tako da se djetetu koje je još u majci zareže žiletom koža na glavi, napuni epruveta krvlju i krv se nosi u laboratorij. To je također još barem pola sata da uopće vidimo što bismo trebali. Nikad u životu nisam vidio takav oblik CTG zapisa, i patološki CTG zapis ima neku pravilnost. Reagirao sam instinktivno jer sam smatrao da je potrebno dijete što prije poroditi. Kasnije sm iz nalaza s Rebra vidjeli da je dobro da nismo radili taj zahvat jer je Dominic imao problema s koagulacijom krvi i mogao je iskrvariti. Sestra s pedijatrije je već bila tamo s kolicima, a pedijatrica je došla u prvoj minuti nakon poroda. Nju je pozvao Đurić. Inspekcija piše da sam ja procijenio stanje, a to je napravila pedijatrica Gorana Juka Kožul i takve ih upisala na dječju listu što je potvrdila na sudu kao svjedokinja, kao i to da je došla u prvoj minuti nakon poroda. Koju minutu prije nje stigla je sestra Đurđica s prijenosnim inkubatorom. Ja sam kao činjenicu napisao da je pedijatrica pozvana i stanje djeteta koje je procijenila, to je moj rukopis u papirima s poroda. Međutim, na pedijatričinoj listi je njen, za to im ne treba grafolog. Odmah sam otišao za pedijatricom u dječju sobu da vidim kako je Dominic. Nikad nisam vidio dijete u toliko lošem stanju, pogotovo u kratkom porodu i s mliječnom plodovom vodom. I to inspekcija piše krivo, kažu da je porod bio produljen, a ona je prvorotkinja koja je rodila za šest i pol sati. Obično to traje od osam do 12 sati. Posebno me začudio njihov zaključak u kojem kažu da je došlo do zastoja u drugom porođajnom dobu jer se ušće sporije otvaralo. Otvaranje ušća spada u prvo porođajno doba – to zna svaka učenica primaljske škole. Što se tiče plodne vode, bila je uredna, i to im isto piše u papirima, dapače, to je i pedijatrica vidjela i zapisala. Obično je kod djece koja su u asfiksiji, plodna voda zamućena pa djeca to udahnu i tu dolazi do problema. Ovdje to nije bio slučaj. Na sudu sam prvo direktno pitao vještaka Đelmiša i za acidozu, koju su na Rebru dijagnosticirali, pa se on izmotavao. Pokušao sam s trik pitanjima, ali me sudac opomenuo. Drugu rodilju je nešto nakon dva sata porodila doktorica iz mlađe službe. Da sam razmišljao kako zaštiti sebe pričekao bi Čanića. Njega nisam vidio do jutra, a kako je on na sudu potvrdio da je došao u rađaonicu dok je otac djeteta još bio tamo, pretpostavljam da je i on pozvan, jer u to vrijem osim gđe. Pitre nije bila niti jedna druga rodilja zbog koje bi nadslužba trebala biti pozvana. Ja ga nisam zvao. Tek ujutro sam u vidio Čanića, i iz razgovora s njim shvatio da on sve zna o porodu.

24sata: Vratimo se na CTG, Inspekcija u svom nalazu piše da se za dio ne zna čiji je ni otkud je.

I onda se piše da je CTG nalaz lažiran. To je potpuno suludo iz više razloga. Glavni je taj da taj CTG nalaz bez imena i prezimena je toliko loš, dakle prvo ide u tahikardiju odnosno ubrzane otkucaje, pa u tešku bradikardiju, odnosno jako slabe otkucaje. Da sam išao lažirati, valjda bih stavio normalan CTG, a ne ovako loš, patološki. Drugo, gdje bih našao tako loš CTG nalaz? To bi značilo da smo imali jednako težak slučaj prije ili u isto vrijeme, a nismo. Za to bi se znalo. Spominju i tri segmenta, ali to nisu odvojeni papiri, to je sve ista traka, samo se CTG snimao u različitim vremenima, što je i inače praksa, nije žena cijelo vrijeme prikopčana na CTG. Nekad ustane na wc ili se prošeće.

24sata: Dominica prebacuju na Rebro, gdje dolazi pothlađen, Vi smjenu u 2 sata predajete nižoj službi s kojom ju dijelite. Što se događa dalje?

U ponedjeljak sam bio pozvan na sastanak kod šefa Odjela Ciglara, gdje su već bili Čanić i Đurić. Prema dokumentaciji, Ciglar je zaključio da se radilo o perinatalnoj hipoksiji. On je tada bio mišljenja da ju je Đurić trebao puno ranije prepoznati na CTG zapisu. Kasnije je na sudu prvo tvrdio da je Đurić smio samo pratiti CTG, a onda da su privatnici, pa i Đurić vodili porode. Govorio mu je da je trebao izvijestiti Čanića kako bi se porod dovršio carskim rezom. Meni je rekao da nisam odgovoran jer sam srednja služba. Nije spomenuo bilo kakve krivotvorene CTG zapise, a što je i logično jer je zadnji nalaz bio duboko patološki. Logički razmišljajući tko bi normalan podmetnuo patološki ctg zapis, pogotovo iz razloga što je dijete rođeno u dubokoj acidozi. Osim možda inspekcije ministarstva? A odakle bi ga kopirao. Taj nalaz ću rado pokazati javnosti jer je na njemu kompjuterski zabilježeno točno vrijeme i datum.

24sata: Dvije godine kasnije, obitelj Pitra odlazi na policiju. Kako ste saznali za istragu?

Otprilike godinu dana nakon što sam izašao iz struke i odlučio prestati se baviti medicinom nazvao me dr. Đurić i pozvao na kavu. Nakon uobičajenog razgovora rekao mi je da će biti podnesena prijava. Nakon što mi je i pojasnio o čemu se radi, savjetovao mi je da na iskazu u policiji ne govorim kako je on inače dolazio raditi u bolnicu, te da je tijekom poroda radio sve što sam mu ja rekao, jer nije imao ugovor s bolnicom. Spominjao mi je neka imena i rekao kako trebam surađivati i da će sve biti u redu. Prijava protiv njega bit će odbačena, a ja ću se 'izvući' samo s uvjetnom i možda morati podići negotovinski kredit radi odštete. 'Vrana vrani oči ne vadi', bio je njegov zaključak. Još je i dodao onako uz put da mogu slobodno reći da sam vidio kada je on primio novac. Ipak je on privatnik i ima takav dogovor. Nedugo kako sam na policiji dao drugačiji iskaz, poslao mi je SMS poruku da će me nazvati novinarka i da pazim što pričam. Kako na policiji nisam pazio što pričam, dotična me novinarka nikada nije nazvala. Davanjem iskaza policiji, te slanjem očitovanja u Ministarstvo zdravlja mislio sam da je stvar gotova, no bila je daleko od gotove. Jednog sam dana na Kvaternikovom trgu sreo kolegu, koji u to vrijeme osim što je bio šef rađaonice radio i privatno kod Đurića. Sjeli smo na kavu i uz neobavezan razgovor mi je usput spomenuo da je bio na ministarstvu u vezi slučaja Pitra, te da su oni napisali da sam prejako stisnuo Kristellerov hvat. I to upravo takvim stručnim terminima koje sam pročitao kad sam kasnije službenim putem dobio izvještaj Inspekcije. Kad sam to vidio, obavijestio sam tadašnjeg ministra Rajka Ostojića o svemu. Inspekcija je ignorirala otkriće da Đurić u dogovoru s Ciglarom godinama ilegalno vodi porode u državnoj bolnici i to naplaćuje.

24sata: Jeste li Vi to kome prijavili?

Kad je Kujundžić postao ministar, poslao sam i njemu, skupa s imenima žena koje je Đurić porodio ilegalno. Sam ravnatelj Vidas je, u svjedočenju na sudu dakle pod kaznenom odgovornošću, rekao da je Đuriću zabranio da vodi porode i da je nakon slučaja Pitra saznao da je Đurić vodio još 12 ili 13 poroda nakon zabrane i da mu nitko iz nadslužbe to nije rekao. On je od KB Merkur zatražio očitovanje, a iz bolnice su mu odgovorili da uvidom u arhivu nije pronađena medicinska dokumentacija pacijentica, a kako Ciglar i Vidas više nisu zaposlenici KB Merkur, nisu od njih mogli tražiti očitovanja. Još me jednom zvala policija, nevezano uz ovu moju prijavu, gdje sam dao iskaz o svemu što sam saznao nakon slučaja Pitra, ali i o svim porodima koje su vodili privatnici, a da sam im svjedočio. Ne znam što je s istragom.

24sata: Vidas je na sudu rekao da je ‘ginekolozima rekao da je riješeno’, odnosno da je zabranio privatnicima vođenje poroda. Jeste li Vi znali za to?

Ne. To je nešto što je onda rekao nadslužbama koje donose odluke, ja kao srednja služba nisam mogao odlučiti hoće li neka rodilja na carski, kamoli tko može biti u rađaoni.

24sata: A jeste li znali da je to ilegalno?

Ne. Ciglar, šef Odjela, je taj koji odlučuje. Nisam mislio da bi itko radio išta ilegalno tako javno. Spominjali su i ugovore između privatnika i bolnice, ali ne postoji scenarij u kojem ja mogu znati kakvi su to ugovori.

24sata: Ne mislite li da postoji odgovornost u poznavanju zakona koji se tiču struke u kojoj radite?

Ne. Makar kad to tako kažete…Da sam vjerovao da je nešto ilegalno, zvao bih ravnatelja Vidasa. Kažem, ako je to potrebno, ako sam pogriješio, makar mislim da nisam, otići ću u zatvor na koliko god treba, samo da me se ne trpa u isti koš s ljudima koji su izvodili koruptivne radnje. Da sam te noći proračunato razmišljao i da sam sumnjao da je nešto nelegalno, sačekao bih Čanića kad je Đurić došao u sobu po mene, ne bih uletio u boks i pomogao poroditi gospođu Pitru.

24sata: A što je sa slomljenim rebrom gospođe Pitre?

Ja sam stajao s desne strane. Njoj je slomljeno lijevo rebro, tamo gdje je stajao Đurić. Ja sam pritiskao na fundus maternice, Đurić je nešto oko pazuha radio. To isto je posvjedočila babica Martinković.

24sata: U sad srušenoj presudi, osuđeni ste na tri mjeseca zatvora preinačenih u godinu dana uvjetne zbog hematoma nastalih na Dominicu.

Da. Međutim, hematomi su nastali na preponama i pazuhu, a dijete je u toj fazi još uvijek u plodnoj vodi, tako da moje mišljenje je da su nastali zbog problema s koagulacijom, nemoguće je da su nastali zbog Kristellerovog hvata.

Druga strana

Kontaktirali smo odvjetnike Predraga Đurića, Veljka Miljevića i Berislava Živkovića.

- U početku je to bio ginekološki problem, pa potom neuropedijatrijski, a najveća stručnjakinja za Peho sindrom, je upravo doktorica Cvitanović Šojat koja je i vještakinja. Potom je trebalo genetsko vještačenje, vještak je bio doktor Dragan Primorac. Odvjetnici oštećenika su neobično aktivni i sad se svi čude zastari nakon što su tražili nova vještačenja i nakon cijelog tog procesa. Sud je strašno intenzivno proveo zadnjih evo sedam, osam mjeseci do godinu dana, tako da ni sudu tu ne možete prigovoriti, a vidimo da se i dalje ide sa dokaznim prijedlozima. Od 2020. do kraja 2023. smo mi plivali i tražili stalno novu i novu dokumentaciju, što je nama sa stajališta obrane bilo izvanredno - rekao je Miljević.

Živković kaže da ne zna što je njegov klijent i da li je išta govorio Balenoviću.

Čujte, kako bih ja to znao, to su stvari s početka procesa, nisam bio tamo. Ono što mogu reći je da postoji i građanski spor za odštetu koji je zamrznut na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dok se ovaj ne okonča. Na zadnjem ročištu je naloženo dodatno komplicirano genetsko vještačenje u inozemstvu na prijedlog doktora Primorca i kad se taj nalaz vrati, ovaj sud će zaključiti da je nastala zastara, no taj nalaz će se sigurno koristiti u tom građanskom sporu. Ja uvid u taj spis nemam jer ne zastupam nikoga u tom procesu - govori Živković.

Kontaktirali smo i Jasminu Križančić Pitru.

- Doktor Balenović me primio, ali nije bio od starta. Đurić je taj koji je prokinuo vodenjak, on je radio većinu toga. Nikad nismo rekli da smo Balenoviću dali novce, mi smo cijenu dogovarali s Đurićem i njemu je suprug dao novce. I to smo rekli i na sudu. Balenovića sam vidjela na hodniku, pa je tu i tamo znao doći vidjeti kako sam, pitati kako ide, popipati mi trbuh. Doktora Čanića nisam uopće vidjela u boksu. Vidjela sam nekog doktora koji je stao na vrata, Đurić mu je rekao da će ga možda trebati, a on je odmahnuo da sam prvorotkinja. To nije bio Balenović, ne znam tko je. Ja sam odmah na sudu izjavila da je Balenović stigao više od 15 minuta prije poroda. Pokušavali su me poroditi, nisu uspjeli. Došla je babica pa su me dignuli na noge, nije išlo, napravila je epiziotomiju i onda su me porodili. Nikad mi nismo tvrdili da je Balenović bio s nama cijelo vrijeme i da je vodio porod. To je radio Đurić. Smatrala sam da zajedno vode porod jer je dolazio pitati kako sam, kako ide. Ja nisam znala koja je on služba, tko mu je nadređeni ni koje su njegove ovlasti. U tom momentu nisam znala da postoji hijerarhija, Đurić je pogledao tko je dežuran, rekao da je to super ekipa i mi smo došli. S Đurićem smo pričali i o carskom rezu pa smo pripremili novce i za to, rekao nam je koliko ga moramo dodatno platiti ako do toga dođe. Ipak smatram da je Balenović mogao nešto napraviti te večeri, morao je znati da Đurić ne smije biti tamo. Zašto nije rekao da mi vodenjak nije pukao pa me poslao doma, zašto me i on zadržao na porodu? Postoji puno stvari koje je mogao, a nije ih napravio. Tko je koliko kriv od njih, to nije do mene, na meni je bilo samo da ispričam što je bilo. Nije poanta toga da ćemo mi biti mirni ako Balenović ili Đurić odu u zatvor, samo da se prizna da se dogodila greška i da se nije smjelo dogoditi Dominicu to što se dogodilo. Jedan govori jedno, drugi drugo, više nitko tu ne zna što je sve bilo, sve se vrti kao da smo opet na sudu. Nije poanta da se opet nekome sudi, to je trebao napraviti sud u razumnom roku i nismo trebali sad doći do zastare. Mi samo želimo istinu - govori Jasmina Križančić Pitra.

Što se tiče novog vještačenja kojeg spominju odvjetnici Predraga Đurića i kojeg je preporučio i sam Dragan Primorac, obitelj Pitra kaže da im se nitko nije javio za vađenje krvi.

- Nakon tog ročišta, trebali su nas zvati za vađenje krvi, ali nitko nam se nije javio. Primorac je rekao da će urgirati u Americi da se to obavi u roku 24 sata što mi zvuči nemoguće ali mi nismo protiv toga. Međutim nitko nas nije kontaktirao za vađenje krvi. Ne znam kakav nalaz onda čekaju - govori Jasmina.

Tko je trebao što znati?

Do doktora Ciglara i Čanića nismo uspjeli doći, međutim, u posjedu smo iskaza sa policije. U prvoj presudi, sudac Rafael Krešić piše da sud ne vjeruje njihovim iskazima. Sam doktor Ciglar je na sudu potvrdio da je u Đuriću telefonski rekao da mu može izaći u susret nakon isteka ugovora s bolnicom, ali da može biti samo pratnja i moralna potpora na porodu za tri svoje pacijentice. Također, dio novca od te usluge su privatnici morali uplaćivati u Fond bolnice. U idućoj rečenici, potvrdio je da su se privatnici trebali javiti nadslužbi te da su imali iste ovlasti na Klinici kao i mlađi specijalizanti. Pod kaznenom odgovornošću je rekao i da je 27. kolovoza 2009. godine sazvao sastanak sa svim liječnicima koji su sudjelovali u porodu gospođe Pitre te da im je rekao da je Đurić prekoračio svoje ovlasti jer je na sebe preuzeo odgovornost za tijek poroda. Rekao je i da je ranije trebao obavijestiti nadslužbu (u ovom slučaju doktora Čanića) te da se porod ranije trebao završiti carskim rezom ili vakuumskom pumpom. Tvrdi da je Balenović trebao znati Đurićev status, ali i da je Čanić bio prepasivan jer od ponoći do jutra nije bio u rađaonici.

Sam Čanić u iskazu navodi da je Đurić došao poroditi gospođu Pitru, te da je s KB Merkur imao ugovor po kojem je mogao i imao pravo dolaziti u KB Merkur i obrađivati svoje pacijentice te porađati trudnice kojima je vodio trudnoću. Čanić također govori da je između 23 sata i ponoć osobno došao u rađaonu, informirao se o porodu gospođe Pitre te pregledao njene papire i CTG zapis koji je bio savršeno uredan.

- Točno se sjećam da sam nakon dolaska u rađaonu između 23 i 23:30 uhvatio papir iz CTG aparata, da pregledam zapis. Aparat je bio uz rodilju, a na njoj sonda. Đurić je bio tamo, za Balenovića se ne sjećam ali znam da je stalno bio tu negdje - govori sudu.

Iz dokumentacije je vidljivo, što i inspekcija piše, da je CTG praćen šest puta: od 17:12 do 17:20, 18:55 do 19:57, od 20:12 do 20:33, od 22:07 do 22:13, od 00:57 do 1:10 te od 1:14 do 1:20. Vidi se i da je CTG zapis tehnički neispravan od 00:57 kad se vidi blaga fetalna patnja.

Međutim, Čanić u svom iskazu govori i da je upitno što se događalo između 22:07 i 00:57 jer nema parametara i nedostaje CTG zapis. Navodi i da je vidljivo da je Đurić osobno vodio porod.

Na sudu, Ciglar izjavljuje da je Đuriću ugovor istekao početkom 2007. godine i da ga Đurić nije htio produžiti. Međutim, ravnatelj Vidas je izjavio da su tražili to produljenje, ali je on odbio. 24 sata je predočen mail u kojem se traži od Vidasa da Đuriću produlji ugovor s 1. siječnjem 2027. godine. Vidas je to odbio.

Ciglar sudu priznaje da je osobno dozvolio Đuriću da s trudnicama koje prati može osobno doći u KB Merkur uz javljanje nadslužbi i njemu kao šefu Odjela. Smio je biti nazočan porodu i djelovati kao moralna potpora. U ovom slučaju se nije javio njemu, ali je dr. Čaniću. Po njemu, porod je ‘vjerojatno pravno gledano trebao voditi službujući liječnik’ ali Đurić je imao licencu, ‘samo mu je nedostajao taj papir’.

- Naime, s ugovorom ili ne, on nije zaboravio biti ginekolog - govori Ciglar sudu.

Kad su u pitanju ugovori, Čanić na sudu svjedoči da je vidio Đurićev ugovor s KB Merkur koji je vrijedio ranije.

- U njemu se navodilo da može obavljati poslove liječnika specijalista, upućivati pacijentice u Kliniku i raditi porode i zahvate. Prešutni dio je bio taj da smo odlučili te liječnike ipak kontrolirati na način na koji sam to ranije opisao, maltene kao specijalizante iako to ne treba shvatiti doslovno.(...) Kad spominjem prešutni dogovor odgovaram da se radilo o dogovoru nas nadslužbi i šefa klinike, ravnatelj nam o tome nikada ništa nije rekao - zaključio je.