Doktor iz Osijeka nosio curicu do pedijatrije. Dirnuta majka: 'On je baš Čovjek s velikim Č'

U KBC Osijek jučer je dobro djelo liječnika uljepšalo oporavak djevojčice nakon bronhoskopije. Njena majka je sve to objavila na Facebooku. Tu njezinu objavu, o liječniku Mateju Šapini koji je u svojim rukama odnio njezinu kćer do zgrade pedijatrije koja je bila nekoliko zgrada udaljena od one gdje je bila na zahvatu, lajkalo je više tisuća ljudi.

- Mogla bih napisati koje sve titule ovaj liječnik ima, ali time mogu samo riskirati da neku izostavim. Umjesto toga biram pisati o njegovoj tituli Čovjek, s velikim Č. Dogode se trenuci kad (i ja) ostanem bez teksta, knedla u grlu, a moraš ostati pribran - započela je objavu majka.

Foto: Facebook

Majka dalje navodi kako je sa svojom kćeri trebala čekati kolica da je odvedu do zgrade pedijatrije u kompleksu KBC-a Osijek. Mlada pacijentica zbrinuta u svome krevetu, još omamljena i u blagom šoku, strpljivo je čekala kolica koja će ju prevesti. No, doktor Šapina nije htio da čeka. Pogledao ju je i rekao: "Primi se za mene."

- Obje smo se nasmijala jer smo mislile da se šali, ali on je sa smiješkom uzeo Anu i odnio ju svojim rukama do našeg odjela.U svoj toj brzini i šoku, drago mi je da sam uspjela zgrabiti mobitel i uslikati ovo, jer ovo je fotka koja treba obići Hrvatsku - napisala je majka napomenuvši da tu gestu doktora neće zaboraviti dok god bude živa.

Majka je sinoć na Facebooku naglasila kako je njezina kćer dobro podnijela bronhoskopiju, bolje od majke koja je strepila u hodniku. Svojim pratiteljima zahvalila je na komentarima podrške i savjetima te se ispričala što nije stigla odgovoriti na svaku poruku.

