Ispred bolnice u kojoj se Trump lije\u0107i, doktor\u00a0Sean Conley\u00a0zajedno s timom doktora za novinare je otkrio najnovije informacije o predsjednikovom stanju.\u00a0Doktori su zapo\u010deli lije\u010denje Remdesivirom. Taj je lijek\u00a0prvenstveno namijenjen lije\u010denju ebole, a pokazao se relativno efikasnim i u lije\u010denju korona virusa.

PRATITE PRESSICU U\u017dIVO:

Trumpov lije\u010dnik\u00a0Sean Conley\u00a0osim \u0161to je zahvalio bliskim ljudima Donalda Trumpa kao i njegovoj supruzi Melaniji, predstavio je tim lije\u010dnika koji se brinu o njegovom zdravlju.\u00a0Conley je rekao da je Trumpu korona virus dijagnosticiran u \u010detvrtak popodne, nakon \u0161to je testiran zbog bliskog kontakta sa zara\u017eenom osobom no osje\u0107a se dobro.

- Predsjednik se dobro osje\u0107a, tim i ja smo zadovoljni njegovim napretkom - rekao je doktor Conley.

Rekao je i kako su\u00a0odluku o odlasku u bolnicu donijeli iz predostro\u017enosti.

-\u00a0Ju\u010der je imao slab ka\u0161alj i bio je umoran, ali ti simptomi su sada slabiji. Imao je i temperaturu, ali zadnjih 24 sata je vi\u0161e nema.\u00a0Pratimo funkcije srca i bubrega, sve je u redu. Odli\u010dne je volje. Rekao nam je da se osje\u0107a kao da je spreman ovog trena oti\u0107i ku\u0107i - rekli su.

Novinari su upitali postoji li mogu\u0107nost daljnjih\u00a0komplikacija.

- Predsjednik ima 74 godine, mu\u0161karac je i blago pretio, nema kolesterol, nema problema s tlakom... Osim toga nije u skupini koja je kriti\u010dna. Tlak mu se nije mijenjao, rad srca nije poreme\u0107en - objasnio je lije\u010dnik. Na upit za\u0161to su ga uop\u0107e prevezli u bolnicu, lije\u010dnik je rekao:

- Zato \u0161to je on predsjednik SAD-a.

Dodali su i kako je supruga Melania Trump odli\u010dno i ne pokazuje nikakvu potreBu za hospitalizacijom, odmara kod ku\u0107e.

Doktori nisu naga\u0111ali o tome kada se mo\u017ee o\u010dekivati predsjednikov odlazak iz bolnice niti su htjeli govoriti o testovima na korona virus. Lije\u010dnik nije htio odgovoriti ni je li predsjednik trebao dodatni kisik, ali je priznao kako u zadnja dva dana nije bio na dodatnom kisiku.

'Predsjednik je stabilno, dobro se osjeća, nema temperaturu'

Američki predsjednik Donald Trump nalazi se u vojnoj bolnici Walter Reed u SAD-u gdje su liječnici započeli liječenje Remdesivirom koji se pokazao relativno efikasnim u borbi protiv COVIDA-19

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> (74) u petak je testiran pozitivan na korona virus, a liječnici su ga preselili u vojnu bolnicu Walter Reed u saveznoj državi Maryland nakon što je cijeli dan imao temperaturu. Prema najnovijim informacijama, razvio je simptome slične prehladi - kašalj, temperaturu te mu je curio nos, no danas, tri dana nakon razvijanja simptoma, osjeća se puno bolje.</p><p>Prema <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/03/politics/donald-trump-coronavirus-walter-reed/index.html" target="_blank">CNN</a>-ovom izvoru, imao je i problema s disanjem. Trump se jutros javio iz bolnice. Na Twitteru je napisao kako misli da je dobro, zahvalio je svim građanima i poželio "ljubav svima".</p><p>Ispred bolnice u kojoj se Trump lijeći, doktor <strong>Sean Conley </strong>zajedno s timom doktora za novinare je otkrio najnovije informacije o predsjednikovom stanju. Doktori su započeli liječenje Remdesivirom. Taj je lijek prvenstveno namijenjen liječenju ebole, a pokazao se relativno efikasnim i u liječenju korona virusa.</p><p>PRATITE PRESSICU UŽIVO:</p><p>Trumpov liječnik <strong>Sean Conley </strong>osim što je zahvalio bliskim ljudima Donalda Trumpa kao i njegovoj supruzi Melaniji, predstavio je tim liječnika koji se brinu o njegovom zdravlju. Conley je rekao da je Trumpu korona virus dijagnosticiran u četvrtak popodne, nakon što je testiran zbog bliskog kontakta sa zaraženom osobom no osjeća se dobro.</p><p>- Predsjednik se dobro osjeća, tim i ja smo zadovoljni njegovim napretkom - rekao je doktor Conley.</p><p>Rekao je i kako su odluku o odlasku u bolnicu donijeli iz predostrožnosti.</p><p>- Jučer je imao slab kašalj i bio je umoran, ali ti simptomi su sada slabiji. Imao je i temperaturu, ali zadnjih 24 sata je više nema. Pratimo funkcije srca i bubrega, sve je u redu. Odlične je volje. Rekao nam je da se osjeća kao da je spreman ovog trena otići kući - rekli su.</p><p>Novinari su upitali postoji li mogućnost daljnjih komplikacija.</p><p>- Predsjednik ima 74 godine, muškarac je i blago pretio, nema kolesterol, nema problema s tlakom... Osim toga nije u skupini koja je kritična. Tlak mu se nije mijenjao, rad srca nije poremećen - objasnio je liječnik. Na upit zašto su ga uopće prevezli u bolnicu, liječnik je rekao:</p><p>- Zato što je on predsjednik SAD-a.</p><p>Dodali su i kako je supruga Melania Trump odlično i ne pokazuje nikakvu potreBu za hospitalizacijom, odmara kod kuće.</p><p>Doktori nisu nagađali o tome kada se može očekivati predsjednikov odlazak iz bolnice niti su htjeli govoriti o testovima na korona virus. Liječnik nije htio odgovoriti ni je li predsjednik trebao dodatni kisik, ali je priznao kako u zadnja dva dana nije bio na dodatnom kisiku.</p>