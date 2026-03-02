'Doktor se popeo na najviši vrh Južne Amerike, a ja s novim plućima na čak 5.100 metara!'

U sklopu međunarodne ekspedicije na Aconcaguu najviši vrh Južne Amerike i južne hemisfere (6.962 m) sudjelovali su i hrvatski predstavnici. Dr. sc. Fedža Džubur, pulmolog s Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb, popeo se na sam vrh, dok je Monika Gvardijan, pacijentica s transplantiranim plućima (2016.), dosegnula impresivnih 5.100 metara nadmorske visine.

Ovaj izvanredan pothvat snažan je simbol 25 godina transplantacijskog programa pluća KBC-a Zagreb 25 godina medicine koja ne spašava samo organe, nego živote, snove i budućnost.

Dr. sc. Fedža Džubur: "Nema limita za transplantirane osobe"

Dr. sc. Fedža Džubur istaknuo je kako je ideja o visokogorskim ekspedicijama nastala prije 15 godina, s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa i mogućnostima koje transplantacija pruža.

- Sada smo bili na gotovo 7.000 metara nadmorske visine. Tehnički uspon nije izrazito zahtjevan, ali hipoksija je najveći izazov. Od 40 članova ekspedicije, jedan transplantirani pacijent uspio se popeti na sam vrh. Naši bolesnici pomaknuli su vlastite granice i dokazali da za transplantirane osobe ne postoje limiti - rekao je dr. Džubur.

Naglasio je kako su pripreme trajale dvije godine, a neposredne pripreme šest do osam tjedana, uključujući boravak u hipoksijskom šatoru. Svi sudionici imali su jednake uvjete i prošli su temeljite medicinske procjene.

- Imali smo respiratore, kisik, svu potrebnu medicinsku opremu i organiziran helikopterski prijevoz do 6.000 metara radi sigurnosti. Proveli smo i znanstvena istraživanja, Uzimali laboratorijske nalaze i pratili promjene prije i nakon ekspedicije. Rizici visinske bolesti kod transplantiranih slični su kao i kod ostalih, no prilagodba hipoksiji može biti zahtjevnija. Upravo zato je uspjeh naših pacijenata još veći - istaknuo je.

Dodao je kako je najstresniji trenutak bio kada je jedna transplantirana sudionica morala odustati zbog zdravstvenih razloga.

- Ekspedicija bez transplantiranih osoba ne bi imala smisla. Bili smo pod velikim pritiskom hoće li netko uspjeti. Srećom, vremenski uvjeti su nam išli na ruku; oluja je krenula tek kada smo se spustili na oko 6.000 metara - rekao je.

Cilj ovakvih pothvata, naglašava, nije samo sportski uspjeh.

- Želimo podići svijest o darivanju organa. Donorova pluća omogućuju drugoj osobi da 25 godina nakon transplantacije stoji na gotovo 7.000 metara nadmorske visine. To je poruka koju želimo poslati - zaključio je.

Monika Gvardijan: "Prije deset godina nisam mogla normalno disati"

Monika Gvardijan, kojoj su pluća transplantirana 2016. godine, naglasila je kako je sudjelovanje u ekspediciji prije svega izraz zahvalnosti.

- Zahvaljujem na podršci koju smo dobili u KBC-u Zagreb i što smo mogli sudjelovati u ovoj ekspediciji. Ovo je prije svega čin zahvalnosti jer potičemo darivanje organa. Bez donora i bez liječnika ovo ne bi bilo moguće - rekla je.

Prisjetila se kako je prije deset godina njezin život izgledao potpuno drukčije.

- Nisam mogla normalno disati ni hodati. I najmanje svakodnevne aktivnosti bile su mi izuzetno teške. Danas živim aktivno i kvalitetno. Zahvalna sam donorima i liječnicima što su mi omogućili da dosegnem ovako velike visine - istaknula je.

Naglasila je i važnost odgovornosti samih pacijenata nakon transplantacije.

- Pacijenti imaju veliku ulogu. Kada dobijemo nova pluća, moramo čuvati svoje zdravlje, biti aktivni i raditi na kvaliteti života. Tako produžujemo život i činimo ga ispunjenim – poručila je.

Najemotivniji trenutak bio je, kaže, kada je morala odustati na 5.100 metara.

- Vjetar i kašalj uzrokovali su mi probleme, bila sam na antibioticima. Razumnije je bilo vratiti se u kamp. To je bila teška odluka, ali ispravna. Unatoč svemu, adrenalin je bio snažan i ponosna sam na ono što smo postigli - rekla je.

25 godina programa koji mijenja živote

Marina Premužić, dr. med., nacionalna transplantacijska koordinatorica Ministarstva zdravstva, istaknula je da transplantacijska medicina u Hrvatskoj traje već 55 godina.

- Nismo ni stari ni premladi – mi smo iskusni. Transplantacija nije eksperimentalna metoda, nego etabliran oblik liječenja koji vraća ljude normalnom životu. Pacijenti mogu ostvariti svoj puni potencijal, imati obitelj, djecu i živjeti kvalitetno. Ponosni smo na sva postignuća - rekla je.

Naglasila je kako će Ministarstvo zdravstva i dalje snažno podupirati transplantacijski program te zahvalila donorima i njihovim obiteljima.

- Bez darivatelja ovo ne bi bilo moguće. Oni su temelj cijelog sustava - poručila je.

Prim. Jasna Brezak, voditeljica Odjela za koordinaciju transplantacija i eksplantacija, zahvalila je obiteljima koje su u trenucima najveće tragedije smogle snage darovati organe svojih najmilijih.

- Ovo postignuće nagrada je svima koji rade noću, vikendima i blagdanima. Zastava na vrhu Aconcague simbol je nade za sve bolesnike koji čekaju poziv za transplantaciju. Najveću osviještenost pokazuju roditelji koji su izgubili dijete, oni u svojoj boli pronalaze utjehu u činjenici da dio njihova djeteta živi dalje. To je istodobno velika tuga i velika privilegija - rekla je.

Ravnatelj KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Fran Borovečki, naglasio je kako je riječ o iznimno nadahnjujućoj priči.

- Obilježavamo 25 godina transplantacijskog programa pluća i možemo reći da smo uz bok najboljim bolnicama u Europskoj uniji. Uspon na Aconcaguu pokazuje da moderna medicina i snaga volje ne poznaju granice. Učiniti to s transplantiranim plućima zaslužuje divljenje, rekao je.

Akademik Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike za plućne bolesti Jordanovac, podsjetio je da je više od 120 hrvatskih pacijenata dobilo nova pluća.

- Pluća su velik, imunološki zahtjevan i nesterilan organ, što je dugo govorilo protiv razvoja programa. No uspjeli smo. Hrvatski program jedan je od rijetkih u EU s visokom stopom preživljenja, petogodišnje preživljenje prelazi 70 posto, a pacijenti žive desetljećima. Ipak, nedostaje nam organa. Ovo je apel za što više donora - poručio je.

Istaknuo je i važnost međunarodne suradnje.

- Hrvatska je dio velikog europskog sustava i Eurotransplanta. Transplantacija ovisi o drugoj osobi koja želi dati život drugoj osobi. To je čin najveće solidarnosti – rekao je.

Eekspedicija na Aconcaguu potvrda je ispravnosti i snage transplantacijskog programa pluća, programa koji već četvrt stoljeća mijenja živote i vraća nadu, poručili su na kraju liječnici.