Doktor za neplodnost oplođivao pacijentice vlastitom spermom: 'Možda ima i stotine potomaka'

SNIMILI FILM O NJEMU Quincy Fortier godinama je radio kao doktor za neplodnost, smatrali su ga čudotvorcem, a onda se saznalo da je pacijentice oplođivao svojom spermom. Sad je o njemu snimljen i film

<p><strong>Dr. Quincy Fortier </strong>bio je poznat kao čudotvorac za neplodnost, godinama su kod njega išli parovi koji nisu mogli nikako začeti, no ta reputacija je uništena kad se saznalo da je bar 24 žene oplodio svojom spermom. Sad je o njemu napravljen i dokumentarni film 'Bog za bebe'.</p><p><strong>Fortier </strong>je preminuo prirodnom smrću 2006. u dobi od 94 godine. Njegovi zločini su se počeli otkrivati kad su ljudi rođeni uz pomoć umjetne oplodnje pokušali saznati tko su im pravi očevi kroz DNA testiranja preko tvrtki 23andMe i Ancestry.com. Sva njegova djeca danas imaju između 30 i 71 godinu, a ovo otkriće došlo je 20 godina nakon što je Fortier prvi put optužen da je pacijenticu bez njenog pristanka oplodio svojom spermom, umjesto spermom donora kojeg je izabrala i tako postao otac njezino dvoje djece. Ona ga je za to optužila još 1996., a spor je tada riješen nagodbom. 'Bog za bebe' prikazuje Fortierove zločine kroz perspektivu njegovih žrtava i djece, koji su proživjeli veliku traumu kad su saznali da im njihove tate nisu biološki očevi. Uz to, dokumentarac se bavi i tužbom koju je protiv Fortiera podigao njegov zakoniti sin. On je svog oca tužio za seksualno zlostavljanje njega, njegove braće i sestara i još neke djece. Fortier je tu tužbu dobio. </p><p>Trailer dokumentarca počinje s <strong>Cathy Holm</strong>, ženom koja je otišla u Fortierovu ordinaciju kad je imala 22 godine, kako bi joj pomogao da zatrudni s njenim suprugom.</p><p> - U to vrijeme, svi moji prijatelji su imali djecu, samo mi nismo. Nitko nam nije mogao pomoći, sve dok nismo otišli kod dr. Fortiera - započinje <strong>Holm</strong> koja danas ima 77 godina. </p><p>Ona je tad sa sobom donijela čašicu muževe sperme s kojim ju je Fortier trebao oploditi, a 1966. godine je napokon rodila svoju kćer Wendi. </p><p> - Znala bih pogledati Wendi i pomisliti 'Bože, pa ona uopće ne sliči nikome iz obitelji mog muža.' - prisjeća se. </p><p><strong>Wendi Babst</strong>, Cathyna kćer, saznala je da joj je Fortier otac 2018. godine kad je napravila kućni DNA test. </p><p> - Napravila sam DNA test, nešto mi je bilo sumnjivo. Moj otac nije moj tata. Moj otac je doktor za neplodnost iz Las Vegasa - govori Wendi koja je dodala da je dugo htjela otići na plastičnu operaciju kako više ne bi sličila Fortieru. </p><p> - Želim operirati nos jer svaki put kad ga vidim, vidim to čudovište i osjećam se kao da živi u meni - objašnjava <strong>Wendi</strong>. </p><p>Tvrdi da ga ne može zapravo mrziti jer joj je dao život, ali strah ju je jer je proučavala 'genetiku protiv odgoja' i koliki utjecaj genetika ima na osobu. </p><p> - Raširio se kroz mene i moju obitelj, to je lančana reakcija koju ja ne mogu zaustaviti - govori <strong>Wendi</strong> koja vjeruje da je Fortierov motiv bio kompleks superiornosti za kojeg se nada da neće naslijediti nijedno njeno dijete. </p><p> - Smeta me što je mislio da je pametniji od njegovih pacijenata i da može raditi što hoće. Moja majka je htjela djecu s čovjekom kojeg voli, a ne s nekim tko će ju poleći na stol i reći 'samo ti lezi dok ti ja napravim dijete, ne moraš ništa znati' - objašnjava užasnuta <strong>Wendi. </strong></p><p>I nije jedina. Wendi ima još barem 23 braće i sestara, a taj broj se samo povećava kroz godine. Jedan od Fortierovih sinova vjeruje da bi ih moglo biti na stotine. </p><p>Njegov dramatični pad započeo je 1996. kad ga je <strong>Mary Craddock</strong>, njegova bivša pacijentica, tužila za nezakonitu oplodnju vlastitom spermom u '70-ima. DNA test je pokazao da je bila u pravu i da je Fortier otac njezino dvoje djece, a spor je riješen nagodbom izvan suda. Do tada je on bio poštovani stručnjak, a 1991. godine je proglašen liječnikom godine u američkoj saveznoj državi Nevadi. </p><h2><strong>Obični ginekološki pregled</strong></h2><p>Daljnjom istragom pokazalo se da je Fortier oplođivao žene svojom spermom i prije toga, u slučaju <strong>Dorothy Otis </strong>1948. godine. No za razliku od ostalih žena, ona kod Fortiera nije došla zbog neplodnosti, nego kao svom ginekologu jer je imala blagu infekciju.</p><p>On ju je tad oplodio tijekom uzimanja brisa, a Dorothy je postala majka iako to nije htjela. Njezin sin <strong>Mike</strong> danas ima 71 godinu i živi u Arizoni, a 2017. godine je saznao tko mu je pravi otac. </p><p> - Koliko god je ovo užasno, moj pogled na sve se promijenio malo kad sam pogledao svoje unuče i ljubav koju moja kćer ima u svom braku i pomislio da je ipak sve dobro ispalo - rekao je <strong>Mike</strong> New York Postu. </p><h2><strong>Bezgrešno začeće</strong></h2><p>Još suludija priča je ona <strong>Jonathana Stenslanda,</strong> još jednog Fortierovog sina. On danas ima 55 godina, a kad je bio beba posvojili su ga luteranski pastor i medicinska sestra iz Minnesote. Kad je imao 17, odlučio je potražiti svoju pravu majku, <strong>Connie Fortier.</strong> </p><p>- Nazvala me dan prije Valentinova 1992. godine i došla me posjetiti. Čak i tako rano sam osjetio nekakvu tamnu sjenu iznad toga tko mi je otac. Kasnije mi je kroz pisma objasnila da je bila djevica prije nego što je zatrudnjela s 18 godina. Ispričala mi je nekakvu ludu priču o tome kako ju je Fortier ginekološki pregledao i pomiješao štapiće s kojima je uzimao briseve i da je tako zatrudnjela. Pokušao ju je uvjeriti da se radi o bezgrešnom začeću. Kad sam ga upoznao, znao sam da je to moj otac, jako si sličimo - ispričao je <strong>Johnatan. </strong></p><p><strong>'Ovo je pandemija'</strong></p><p>Ovo nije jedini slučaj u kojem je doktor za neplodnost bez pristanka oplodio pacijentice svojom spermom. Kako prije 1980 - ih nije postojao DNA test, doktori su to često radili, a pacijentice nikad nisu to mogle sa sigurnošću provjeriti. S pojavom komercijalnih kućnih DNA testova i laboratorija koji ih analiziraju u komercijalne svrhe, više od 20 američkih doktora za neplodnost optuženo je da su radili isto što i Fortier.</p>