Ovakve poruke su loše je se time uništava trud vezan za procjepljivanje i borbu protiv pandemije, rekao nam je epidemiolog Bernard Kaić o izjavama Krešimira Pavelića, doktora koji se naziva dekanom medicine u Puli.

Ministarstvo nam je potvrdilo da fakultet ne postoji jer nema dopusnicu za rad i da se Pavelić ne može niti nazivati dekanom.

U 15-minutnom izlaganju doktor Pavelić tvrdi da je u Europi od cjepiva umrlo 10.000 ljudi, kaže da cjepiva treba maknuti, a protagoniste propagande privesti pravdi. Dodao je i kako cijepljeni ne smiju davati krv te da nose i šire mutaciju virusa, ali u detalje nije ulazio jer, kako je rekao, nije imao dovoljno znanstvenih podataka.

Liječnici i epidemiolozi s kojima smo pričali o ovome su zgroženi.

'Teško mi je ovo komentirati'

- Nisam s bavio time što je govorio, samo sam letimično vidio. Treba se govoriti na temelju dokazanih činjenica jer spominjati brojeve o registriranim slučajevima komplikacije treba navesti i na kakve slučajeve se misli. Jer ako pri tome misli i na recimo bo u ruci i povišenu temperaturu to su nus pojave kojih ima, a brojke koje onda spominje bi sigurno bile veće. Treba uzeti u obzir koliko je ukupno ljudi procijepljeno određenim cjepivom i koliko je života spašeno. Sve u svemu teško je komentirati jer se ne može razumjeti na što točno misli - rekao je epidemiolog Kaić.

'Ne mogu ga nazvati kolegom, bit će sukrivac zbog 4. vala'

Pulmolog Saša Srića upravo se cijepio drugom dozom jer su mu antitijela nakon preboljena korone počela rapido padati i zatekle su ga izjave dr.sc. Krešimira Pavelića.

- Osobno gospodina ne poznajem, ali volio bih da sam ga vidio kada smo spašavali živote u jeku pandemije. Ne mogu ga nazvati niti kolegom. Opasno širi dezinformacije i to na pragu četvrtoga vala kojeg možemo očekivati na jesen. Interes ljudi za cijepljenjem je dosegao plafon i pada što znači da ovim tempom nećemo do sredine kolovoza doći do 60 posto procijepljenih, a ovakve izjave samo štete – kaže nam dr. Srića.

Ističe da se indijski soj sve brže širi i da nam slučaj Portugala koji se prepustio turističkoj sezoni pa se našao opet na crvenim listama zbog bujanja virusa treba biti upozorenje.

- Dr. Pavelić će biti veliki sukrivac zbog četvrtog vala korone i otvoreno ga mogu nazvati bioteroristom, a ne kolegom – zaključio je Srića.

Što je sve pričao dekan koji to nije s fakulteta koji ne postoji?

Podsjećamo, Krešimir Pavelić (69), doktor medicine i doktor medicinskih znanosti i dekan fakulteta medicine u Puli koji još nema dopusnicu za rad, fakulteta koji zapravo, kako su nam potvrdili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, ne postoji, iznio je niz teorija o cjepivu i koronavirusu za koje je 'znanstveno' rekao da još nema dovoljno znanstvenih podataka.

Iz ministarstva su nam rekli i kako se dr.sc. Pavelić niti ne može predstavljati kao dekan. U svom izlaganju iznio je da je u Europi od cjepiva umrlo 10 tisuća ljudi i da cijepljeni ne smiju davati krv jer se tako širi patogeni protein spike u primaoca. Tvrdi i da cijepljeni nose i šire nove mutacije koronavirusa te da cjepivo treba maknuti, a protagoniste propagande privesti pravdi.

Medicinski fakultet u Puli nema dopusnicu za rad. Još u listopadu 2019. Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj odbilo je dati suglasnost na pokretanje ovoga studija u Puli, što je preduvjet za izdavanje dopusnice. Detektirali su tada nekoliko razina problema u osnivanju Medicine u Puli; od problematične strukture (ili nedostatka) kadrova, uvjeta za izvođenje nastave, financija, itd.

Kontaktirali smo Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje nam je potvrdilo kako dotični fakultet nema dopusnicu, za to treba potvrdu Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje, a to nije dobiveno i da fakultet zapravo - ne postoji.