Prema prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, liječnici obiteljske medicine trebali bi obavijestiti policiju o tome da netko ne može upravljati vozilom, nakon što izdaju pacijentu upozorenje da ne vozi.

To je izazvalo veliko nezadovoljstvo među liječnicima obiteljske medicine koji tvrde da oduzimanje vozačke nije njihov posao. Prema prijedlogu zakona, liječnici bi trebali suspendirati iz prometa i one koji piju lijekove protiv bolova.

Tvrde da oni nisu sudski vještaci da bi to mogli procijeniti i da se time ukida i povjerljivost medicinskih podataka.

O tome je za HRT pričao Leonard Bressan.

- Mi se u obiteljskoj medicini nikada nismo bojali posla, pogotovo ako se radi o medicinskom poslu. Ovo su administrativne nebuloze s jedne strane. Taj tekst su pisali očito neuki ljudi, volio bih misliti da im se potkrala greška u slaganju toga teksta. To su stalni pokušaji radnih skupina iz jednog ministarstva da abolira postojanje drugog ministarstva i njegovu ulogu u reguliranju zdravstvenog sustava, a to je Ministarstvo zdravstva te komora i stručnih skupina u zdravstvu. Građanstvo nije do u detalje upoznato s posljedicama primjene jednog takvog zakona. To je u početku, urušavanje temelja zdravstvene službe u cjelini u RH, to je princip povjerljivosti medicinskih podataka koji se suspendira ovim zakonom - rekao je.

Dodaje i kako posjedovanje vozačke dozvole nije medicinski podatak.

- Ja kao liječnik nisam taj koji će privremeno ili trajno odlučivati o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima jer je to u nadležnosti specijalista medicine rada. Fokus moga rada u ordinaciji je zdravstvena dobrobit pacijenta, očuvanje njegovog zdravstvenog stanja, liječenje bolesti i vraćanje izgubljenog zdravlja - kaže.

Tvrdi da je ocjena i procjena o zdravstvenom stanju osobe koja vozi ulazak u područje medicine rada.

- To je nedopustivo. Od prvog dana primjene jednog takvog zakonskog teksta, morate zadržati kod kuće otprilike 40% vozača u javnom prijevozu. Pa to je obustava javnog prijevoza kao rezultat. Ako se strogo primjenjuje taj tekst, a zakon je napisan da se poštuje, je li tako? - rekao je i dodao da liječnici obiteljske medicine ne bježe od odgovornosti.

- Ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost. U ovom pandemiji smo uspjeli spasiti najkritičnije točke ovoga sustava. Omogućili smo normalan, koliko-toliko rad bolnica. Ti prometni stručnjaci vole sjediti uz kavicu ili dobro pićence i gledati što drugi rade. Prema javno dostupnim podatcima, ljudi koji spadaju u te skupine koje bi trebali zadržati kod kuće, oni čine samo 4% prometnih nesreća. Preko 90% prometnih nesreća se događaju zbog prekomjerne brzine, nepridržavanja propisa, oduzimanja prava prednosti itd. Sada vas ja pitam, zbog čega se ne stave pod analizu sve autoškole u RH, kako to one školuju vozače? - dodao je za HRT.