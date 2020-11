Doktorica iz KBC Rijeka čovjeku zagradila auto pa mu prijetila: Kad ti bude slabo srest ćemo se!

'Slušaj dušo, kad ti bude slabo, srest ćemo se! Pa ćeš onda biti manji od makovog zrna! Dal' me kužiš? Ne budi tako jadan, nego budi muškarac!', vikala je uznemirena doktorica na čovjeka kojem je zagradila auto

<p>Poduzetnik i IT-jevac iz Rijeke Dino Budimilić jučer je na Youtubeu objavio snimku snimljenu ispred KBC-a Rijeka. Uz njega navodi da ga je neka gospođa blokirala na parkingu kod KBC Rijeka i da se na kraju ona naljutila na njega i počela ga vrijeđati.</p><p>- Karen si nije mogla pomoći pa je i Filipince malo popljuvala dok sam pričao sa suprugom... Premda čisto sumnjam da je ona znala od kuda mi je žena - napisao je IT-jevac iz Rijeke. (Inače, Karen je pogrdni nadimak za privilegirane Amerikanke, rasistice, koje koristeći društveni status traže poseban tretman ne priznajući pravila koja se odnose na druge).</p><p>- Kod nje su sve fini ljudi, jelda?! Ona je baš iz fine zemlje. Fiiiiniii ljudi! - vikala mu je, kako se čuje iz snimke, nakon što joj je kratko na engleskom prepričao što se upravo dogodilo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>On ju je nazvao na broj mobitela koji je ostavila u autu, no njoj očito nije bilo jasno zašto je zove.</p><p>- U jednom trenutku sam slučajno stisnuo da zaustavim snimanje pa nemam dio kada mi je rekla da sam ja pi*ka, a ne muškarac dok je ulazila u svoj auto - dodaje Riječanin.</p><p>U međuvremenu je, kako piše, zvao i pauk službu koja je iznenađujuće brzo stigla. Prijetila se i ona njemu da će mu zvati pauka i prometnog redara.</p><p>Gospođa u videu navodi da je doktorica, uz to i zamjenica ravnatelja. Par puta na snimci kaže i da radi u Covid centru.</p><p>- Slušaj dušo, kad ti bude slabo, srest ćemo se! Pa ćeš onda biti manji od makovog zrna! Dal' me kužiš? Ne budi tako jadan, nego budi muškarac! I shvati kriznu situaciju u KBC-u! Ljudi umiru jer si ti bezobrazan - poručila mu je uznemirena doktorica.</p><p>- Glavno da je ona doktorica iz Covid centra, a niti ne nosi masku ispravno dok se dere na ljude koje je blokirala na parkingu - napisao je Dino uz objavljeni video.</p><p>Snimka završava tako da se pojavljuje prometni redar koji lijepo zamoli doktoricu da makne svoj nepropisno parkirani automobil, pa joj kaže da joj je 'njezino vozilo poznato od prije'. Nije poznato je li joj napisao kaznu.</p>