'Dokument o Za dom spremni je neupotrebljiv i nepotreban'

Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, podsjetimo, utvrdilo je u srijedu preporuke i smjernice kako se odnositi prema simbolima totalitarnih režima prema kojima je "Za dom spremni" dopušten samo u iznimnim situacijama, a zvijezda petokraka nije sporna.

Zlatko Hasanbegović smatra to nepotrebnim, neupotrebljivim i pravno neobvezujućim. Izjavio je to u razgovoru za N1.

Kako vi vidite dokument koji je jučer donijelo Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima?

To je predvidiv epilog jednogodišnjeg rada tzv. Vijeća za suočavanje s prošlošću. To je vrsta intelektualnog nedonoščeta koje je pretenciozno nazvano dokumentom dijaloga. Riječ je o nedovršenom materijalu i kompilaciji mišljenja koja ne obvezuje nikoga, pa ni članove Vijeća. U preambuli jasno piše da ne stoje iza njega ni svi članovi Vijeća i da se svaki član Vijeća ima pravo ograditi od bilo kojeg dijela sadržaja.

Što će ovo značiti za pitanje otvoreno oko pozdrava "Za dom spremni"?

Što se tiče polemika koje razdiru hrvatski javni život, one će se dodatno produbiti budući da ovdje imamo potpuno proturječan dokument unutar kojega se dodatno produbljuju podjele i rasprave. U pravnom smislu, on neće značiti apsolutno ništa, ovo je pravno neobvezujući dokument. On ne može obvezivati sudove. Svrha Vijeća, nominalna, je bilo davanje preporuka Vladi - sudovi sude isključivo na temelju zakona, a ne na temelju potpuno bezvrijednih dokumenata.

Hoće li Vlada uputiti u Sabor prijedloge kojim bi se mijenjao zakonski okvir?

Budite sigurni da neće. Ovaj dokument i način na koji je nastalo Vijeće i na koji su se odabirali članovi Vijeća, sve to je samo personifikacija djelovanja Vlade Plenkovića, točnije nedjelovanja i izostanka bilo kakvog stava o bilo čemu. Neće se dogoditi apsolutno ništa.

Kujundžić: Preporuke Vijeća svatko može tumačiti kako hoće

Preporuke su takve kakve jesu, a tumačit će ih svatko kako hoće, izjavio je ministar zdravstva Milan Kujundžić u četvrtak prije Vladine sjednice upitan za komentar preporuka Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima o sankcioniranju simbola totalitarnih režima.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U preporukama koje je u srijedu donijelo Vijeće navodi se da je pozdrav "Za dom spremni" suprotan Ustavu, ali se može koristiti u komemorativne svrhe uz prethodno dopuštenje.

Prije sjednice Vlade preporuke su komentirali ministri Lovro Kuščević, Nina Obuljen Koržinek i Milan Kujundžić koji smatra da će takve preporuke svatko tumačiti kako hoće.

"Vidjet ćemo, analizirat ćemo... Nemojmo živjeti povijest, hajdemo se okrenuti budućnosti", rekao je Kujundžić.

Upitan može li nešto biti malo protuustavno, a malo ustavno, odgovorio je da ne može. No, nakon primjedbe novinara kako premijer kaže da je to moguće, Kujundžić je odgovorio protupitanjem: Kako novinari definiraju što je ustavno?

Na pitanje kada očekuje zakon koji će regulirati to pitanje nije odgovorio, rekavši samo da Zakon o zdravstvenoj zaštiti ide sljedeći tjedan u e-savjetovanje.

Kuščević: HOS nema veze s ustaškim pokretom

Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je kako mu je "drago da je jasno napravljeno razgraničenje i da je HOS istaknut kao legitimna vojna postrojba iz Domovinskog rata koja nema nikakve veze s ustaškim pokretom".

"To treba razlučiti, ustaški pokret je bio zločinački, a HOS je bio legitimna postrojba koja je oslobađala Hrvatsku", odgovorio je Kuščević.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na inzistiranje novinara kako je moguće da nešto bude neustavno, a onda se u određenim trenucima dopušta, ponovio je da "HOS nema nikakve veze s ustaškim pokretom, i kao takav nema prepreke da bude i zakonski prepoznat".

O budućim koracima Vlade rekao je kako će Vlada sigurno analizirati preporuke Vijeća i odlučiti kada i na koji je način to najbolje implementirati u hrvatsko zakonodavstvo.

Poručio je da će biti zadovoljan onoga trenutka kada partizani i ustaše konačno prestanu biti politička tema i postanu tema o kojoj će se raspravljati na znanstvenim skupovima, a ne na političkim tribinama.

Obuljen Koržinek: Na tome su radili ozbiljni stručnjaci

Nina Obuljen Koržinek, upitana za preporuke Vijeća oko pozdrava "Za dom spremni", rekla je kako misli da tu "ništa nije nakaradno" te istaknula kako su godinu dana ozbiljni stručnjaci na tome radili.

"Vrijeme je da u Hrvatskoj počnemo rješavati probleme", rekla je i najavila da će detaljno sve proučiti jer će se u jednom dijelu to ticati i njezina resora.

Ni ona nije odgovorila na pitanje koji je rok u kojemu bi se trebao donijeti zakon.