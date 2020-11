Dolački Vrhovnom sudu: Nema dokaza koji bi me doveli u vezu s krađom zlata iz sefa u policiji

Bivši policijski inspektor Željko Dolački sucima se obratio iz zatvora u Remetincu videovezom. On je lani nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog krađe zlata i novca iz središta krim policije u Zagrebu

<p>Nema dokaza ni činjenica koje bi me dovodile u vezu s ovim kaznenim djelom, a ova presuda (nepravomoćno je osuđen na šest godina) usmjerena je, kako na moje sramoćenje, tako i na sramoćenje onog dijela policije koji se bori protiv organiziranog kriminala. Riječ je o opstrukciji koju su radili pojedinci u policiji koji su to radili i prije, kada se vodio proces tzv. zločinačkoj organizaciji jer su tada svojim postupcima onemogućili procesuiranje suprotstavljane kriminalne skupine. Što se pak tiče kazne, o njoj ne bih govorio jer nisam kriv i ona je nepravedna. Tim više što neki ukradu desetke milijune kuna, pa dobiju manje nego što sam ja dobio, rekao je Željko Dolački, bivši šef Odjela organiziranog kriminaliteta PU Zagrebačke, sudskom vijeću Vrhovnog suda kojem se obratio videovezom iz zatvora. </p><p>Dolački je, podsjećamo, u veljači 2019. nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog insceniranja provale u njegov ured u središtu krim policije u Heinzelevoj ulici u Zagrebu u travnju 2016. kako bi prikrio da je iz sefa u tom uredu nestao novac i zlato, ukupno, prema navodima presude 3,3 milijuna kuna, koje Dolački mora vratiti u roku 15 dana od pravomoćnosti presude.</p><p>Na javnoj sjednici na Vrhovnom sudu u ponedjeljak se raspravljalo o žalbama na nepravomoćnu presudu. Gordana Haramina, koja je zastupala tužiteljstvo, u obrazlaganju žalbe navela je kako tužiteljstvo smatra da je Županijski sud u Zagrebu prilikom izricanja nepravomoćne presude previše cijenio olakotne okolnosti.</p><p>- To da je Dolački neosuđivan se podrazumijeva jer je radio kao policajac. A to što je otac maloljetne djece koju uzdržava je nešto što se olakotno smatra svim optuženicima te nije posebno olakotna okolnost. Tražimo strožu kaznu - kazala je tužiteljica.<br/> Odvjetnik Veljko Miljević, branitelj Željka Dolačkog, podnio je više žalbi u kojima je sumirao prigovore obrane koji se provlače od početka istrage. To se prvenstveno odnosi na vještačenja koje je provodio MUP-ov Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".</p><p>- Iz žalbe bi trebalo biti nedvojbeno da nigdje u svijetu u predmetima u kojima je optužen policajac, dokaze ne prikuplja i analizira netko iz policije. Dolački je bio šef službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, a sve što je u ovom postupku služilo dokazivanju tj. utvrđivanju činjenica prikupio je CKV koji je, proizlazi iz nekoliko odluka Vrhovnog suda, ustrojstvena jedinica MUP-a - naveo je Miljević.Obrana je tijekom postupka u nekoliko navrata tražila da se iz spisa kao nezakonita izdvoje vještačenja koje je proveo CKV, što je odbijeno. Obrani je sporno i oduzimanje imovinske koristi jer ni novac ni zlato i kod Dolačkog nisu pronađeni. Smatraju i da je došlo do bitnih povreda kaznenog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja pa traže da se nepravomoćna presuda ukine i provede novo suđenje.</p><p> </p>