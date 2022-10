'Dolazak Porfirija u Vukovar na dan obljetnice pogibije Blage Zadre je čista provokacija'

Stoji pred vama čovjek koji je bio kad je Blago Zadro poginuo, mi smo ga mrtvog izvukli. Dva datuma su u Vukovaru upisana, nažalost, crnim slovima - 16. listopada i 18. studeni. Za dva dana je obljetnica pogibije Zadre, isti dan Porfirije dolazi u Vukovar s 11 vladika, koji su pjevali četničke pjesme, slavili kad je Vukovar pao i kad je Zadro poginuo. To je čista provokacija. Pričamo o Pravoslavnoj crkvi, istoj koja je prije dva mjeseca odlikovala Vojislava Šešelja, koji je sa svojim paravojnim četničkim formacijama sudjelovao u napadu na Vukovar, poručio je vrlo emotivno zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe komentirajući najavu da u nedjelju u Vukovar dolazi Porfirije kako bi posvetio pravoslavnu crkvu Svetog Nikolaja te Srpski dom.

Taj dan se u Vukovaru obilježava 31. obljetnica pogibije generala Blage Zadre. Ćipe se pita zašto patrijarh Porfirije dolazi baš taj dan i da li se to posvećivanje nije moglo odgoditi barem za tjedan dana. Prst upire u premijera Andreja Plenkovića.

- Kome to treba 16. listopada u gradu koji je toliku žrtvu podnio, znajući da je komemoracija za Blagu Zadru, tj ja znam i dečki koji su se borili, ali Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ekipa iz HDZ-a ne znaju jer nisu bili tamo, nisu ga gledali mrtvog i riskirali svoj život da ga izvuku mrtvog? Kome trebaju podjele u Vukovaru kad se stanje smirilo i kad se po zadnjem Popisu vidjelo da Srba nema 34 posto - pita zastupnik i naglašava kako se krv u Vukovaru prolijevala 1991., ali i kasnije kad su im nametnuli ćirilicu.

- Za ovo što će biti u nedjelju je kriv Andrej Plenković. On je jedini mogao i morao preko MUP-a i Božinovića odgoditi to njihovo događanje. Da se to pomaknulo za tjedan dana poslije nikakvih problema ne bi bilo. Ovako se stvaraju bespotrebne tenzije. Samo što ja mislim da je Plenković bliži da bi otišao Porfiriju na otvaranje Srpskog doma i posvećenju njihove Crkve nego što bi došao na obljetnicu Zadre jer ga nikad nisam vidio tamo - poručio je.

'Plenković se pravi da se ne sjeća kako je Porfirije pjevao četničke pjesme'

Ćipe je podsjetio kako hrvatskim braniteljima tijekom rata nikad nije palo na pamet ispaliti metak prema Pravoslavnoj crkvi, a kamoli je zapaliti dok je druga strana porušila dvije Katoličke crkve.

- Sjećam se propovijedi kardinala Kuharića kad sam došao u Zagreb iz logora, a koji je govorio "ako su vama ubili brata, vi nemojte njima, ako su vama zapalili kuću, nemojte vi njihovu." I to je razlika između naših biskupa i Porfirija. Tu se vidi razlika između njih i nas, između Zadre i Porfirija, ali Plenkoviću je bliži Porfirije. S njim je lomio kruh tu u Zagrebu i pravio se da se ne sjeća da je pjevao četničke pjesme i da je huškanje '90-ih godina dolazilo od srpske Pravoslavne crkve - istaknuo je.

Dodao je kako mu je najviše žao naše policije koja će u nedjelju imati izazov osigurati ova dva paralelna događaja.

- Nama Vukovarcima ne treba nemir, ne želimo probleme već napredak, koji se očigledno vidi, ali s takvim provokacijama teško možete ići naprijed. Zato kažem da je ovo trgovačka koalicija sa SDSS-om, to nema veze s iskrenim pomirenjem. Ja ne želim probleme i pozivam sve ljude, koji će pogotovo doći na obljetnicu, bez ikakvih provokacija jer ako netko baci petardu, Plenković će reći da je to terorizam Domovinskog pokreta. Pozivam ljude na dostojanstvo i zbog Zadre i svih poginulih branitelja i svih koji žive u Vukovaru, a da ove provokacije Pravoslavne crkve i Plenkovića ignoriraju - kazao je Ćipe.

'Da, piloti će biti osuđeni unaprijed, to je poraz ove politike i Andreja Plenkovića'

Komentirao je odgodu suđenja našim pilotima u Beogradu za 16. studeni, baš dva dana prije obljetnice pada Vukovara.

- Slažem se s izjavom odvjetnika da su unaprijed osuđeni. A zbog koga? Zbog naše anemične politike. Hrvatska u ovih 30 godina nije napravila specijalizirani sud za ratne zločine, a svi su se dogodili kod nas. Ovaj što je ubio Zadru 16. listopada, mi smo ubili njega, ja sad otvoreno kažem, mi smo ubili njega, čovjek je bio iz Zrenjanina. Što je on iz Zrenjanina radio u Vukovaru, u mojoj kući? I sad Srbija treba suditi našim pilotima, koji su oslobađali svoja okupirana područja - poručio je i za situaciju da se nama sudi optužio i sve prijašnje vlade.

- Da, bit će osuđeni unaprijed i to je poraz ove politike i Andreja Plenkovića. Nema pomirenja nego na istini, a istina je da je Republika Srbija s JNA napravila agresiju nad Hrvatskom. Ali to od njega nikad nećete čuti decidirano i jasno. Ja nisam zarobljavao nikoga i odvodio ga u logor, a mene i tisuće Vukovaraca jesu i odvodili u Srbiju - rekao je Mlinarić.

