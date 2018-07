Dolaze milijuni ljudi: Međugorje će Papa proglasiti svetištem?

Postavimo temeljno pitanje: zašto toliko ljudi svake godine dolazi u Međugorje?, upitao se u nedjelju u svojoj propovijedi u Međugorju nadbiskup Henryk Hoser koji je preuzeo dužnost apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorju, za što ga je papa Franjo imenovao krajem svibnja, a potom je nastavio:

- Odgovor koji se nameće je ovaj: dolaze kako bi susreli nekoga: da susretnu Boga, da susretnu Krista, da susretnu Njegovu Majku. A potom da otkriju put koji vodi do radosti življenja u kući Oca i Majke; i konačno da otkriju marijanski put, kao najsigurniji put. To je put štovanja Marije koji se godinama ovdje odvija, to jest, „sveto bogoslužje u kojemu teče vrhunac mudrosti i vrhunac vjere, te je to stoga, primarni zadatak Božjeg Naroda - rekao je mons. Hoser, dodajući kako se tu uistinu radi o Kristocentričnom štovanju.

Tisuće hodočasnika

- Ovako izgleda narodna pobožnost u Međugorju: u središtu je Sveta Misa, Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu, masovno pristupanje sakramentu Pomirenja, i sve to praćeno ostalim oblicima pobožnosti: Krunica i Križni put koji su, u početku oštro kamenje pretvorili u glatke staze, kazao je mons. Hoser.

Pred tisućama hodočasnika iz cijelog svijeta nadbiskup Henryk Hoser slavio je misu zajedno s apostolskim nuncijem u BiH mons. Luigijem Pezzutom, provincijalom fra Miljenkom Štekom, međugorskim župnikom fra Marinkom Šakotom i brojnim svećenicima. Papinu bolu o Hoserovom imenovanju pročitao je apostolski nuncij uoči mise, a nadbiskupa Hosera pozdravio je i fra Miljneko Šteko, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, koji je kazao kako je ovaj dan zbog prvog dolaska nuncija u ovo mjesto povijesni za Međugorje, a u ime okupljenih i fratara izrazio je i riječi dobrodošlice mons. Hoseru.

- S dubokim poštovanjem i ljubavlju prihvaćamo Vaš dolazak koji Vam je povjerio sam rimski Prvosvećenik, predsjedatelj sveopćega crkvenog zajedništva - kazao je fra Miljenko Šteko.

Mons. Hoser ustvrdio je kako u Međugorje ''hodočasnici dolaze iz dalekih krajeva, iz otprilike 80 zemalja svijeta''.

- Udaljenost - daljina - predstavlja prostor mjeren u prijeđenim kilometrima. Kako biste prošli te kilometre, potrebna je jedna čvrsta i odlučna motivacija, kao i raspolagati prijevoznim sredstvima važnima za ostvarenje tih putovanja.

No, riječ "daljina" znači još nešto: daljina predstavlja egzistencijalnu situaciju mnogih koji su se udaljili od Boga, od Krista, od svoje Crkve i od svjetla koje daje smisao životu, usmjerava ga i daje mu dostojanstven životni cilj, a to je život koji se isplati živjeti.

- Sada možemo bolje razumjeti zašto je Sveti Otac poslao Apostolskog Vizitatora u Međugorje: pastoralna skrb zahtijeva osigurati stabilnu i kontinuiranu pratnju župnoj zajednici u Međugorju, te vjernicima koji dolaze na hodočašće - kazao je Hoser naglasivši kako ovo poslanje brine i o onima koji su daleko i onima koji su blizu.

- O njima u dvojakom smislu: blizu iz razloga što generacijama žive u ovome mjestu i na ovom području; blizu, jer su župljani Međugorja; blizu, jer su svjedoci mnogobrojnih događaja na ovome području u posljednjih 37 godina. U jednom drugom smislu, blizu su i svi oni koji žive žarku i toplu vjeru, koji žele biti u prisnom kontaktu punom zahvalnosti s Uskrslim i Milosrdnim Gospodinom, kazao je u svojoj propovijedi mons. Hoser.

Ukazanja još nisu priznata

Iako Međugorje u Hercegovini godišnje posjeti i više od dva milijuna hodočasnika, ono nije niti marijansko svetište, a ukazanja od prije 37 godina Crkva još nije priznala.

No sad bi se to moglo promijeniti. Izaslanik pape Franje, poljski nadbiskup, monsinjor Henryk Hoser, u nedjelju je preuzeo upravljanje međugorskom župom.

Time je papa Franjo poslao snažnu poruku, a 37 godina od prijave ukazanja Blažene Djevice Marije djeci u Međugorju moglo bi doći do velikog preokreta.

Hoser je još prije najavio da bi Papa mogao priznati prva ukazanja Gospe u Međugorju, za koje je specijalna komisija utvrdila da su najmanje sporna. Papa je inače kritizirao informacije da se Gospa ukazuje rekavši kako ona nije poštar pa da svakodnevno šalje poruke.

- Sve upućuje na to da će prva Gospina ukazanja biti priznata - najavio je još lani Hoser, ali zasad se to nije dogodilo.

Papa je Hosera prvo zadužio da istraži fenomen Međugorja, a sad je učinjen novi korak - Vatikan ipak preuzima nadležnost za to hercegovačko mjesto hodočašća.

Dosad su njime upravljali franjevci, koji su bili u direktnom sukobu s mostarsko-duvanjskim biskupom Ratkom Perićem, koji smatra da ukazanja nije bilo. Vatikansko preuzimanje Međugorja trebalo bi zatomiti i taj sukob jer Perić više ne bi bio nadležan.

Kako su već objavili mediji u Vatikanu, prije eventualnog priznanja ukazanja, Međugorje bi prvo trebalo dobiti status marijanskog svetišta. Dolazak Hosera gleda se i u tom kontekstu. Jer on je sad imenovan da organizira primjerenu pastoralnu službu za hodočasnike.

- Ako je marijanska pobožnost procvala u Međugorju, ako toliko mnoštvo ide tamo, onda je to mjesto na kojem će se štovanje nastaviti budući da se našu Gospu može štovati bilo gdje, posebno na onim mjestima na kojima je to štovanje plodno - već je najavio Hoser.

Međugorje se u 37 prošlih godina razvilo iz zabačenog mjesta u destinaciju s 10.000 kreveta za smještaj.