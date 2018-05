Dolazi grmljavinsko nevrijeme: Poplave, olujni vjetar, ali i tuča

U srijedu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka lokalni pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Najviše sunčanog vremena bit će na jugu Hrvatske. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu umjereno jugo, na sjevernom dijelu i bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 °C, na istoku i malo viša, javlja DHMZ.

Moguća su oštećenja na imovini i drveću

Meteoalarm je izdao narančasto upozorenje za regiju Zagreb. Prema opisu u prilogu, od 14 sati lokalno se mogu očekivati izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a moguća je i tuča. Vjerojatnost grmljavine je 60-80 posto.

Foto: Meteoalarm

– Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu – stoji u opisu Meteoalarma.

Za regije Osijek, Gospić, Velebit te južnu i srednju Dalmaciju izdano je žuto upozorenje. U kontinentalnom djelu odnosi se na pljuskove s grmljavinom, dok se za dalmatinski dio odnosi na jak vjetar.

Što nas čeka idućih dana...

U noći i ujutro naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, najprije na Jadranu i u gorskim predjelima, a poslijepodne i drugdje. Na zapadu, ponajprije u gorskim krajevima oborina lokalno može biti i obilnija, dok će najviše sunčanog vremena biti u Slavoniji i Baranji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i istočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna većinom između 21 i 26 °C, na istoku i malo viša.

U petak promjenljivo, povremeno uz kišu te pljuskove i grmljavinu. Mjestimice obilnija kiša moguća je u gorskim i središnjim predjelima, a na krajnjem istoku oborina ponegdje može i izostati. U subotu sunčanije. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo. Na sjevernom Jadranu malo toplije, a u unutrašnjosti malo viša jutarnja temperatura zraka.