Dolazi Medicane: Mediteranski uragan donosi vjetrove i do 200 km/h, na udaru je Grčka

Cassila bi trebala imati landfall, odnosno trenutak ulaska centra sustava s mora nad (grčko) kopno u noći s petka na subotu, no postoji i scenarij u kojem će se centar sve više premještati prema jugu, izbjegavajući kontakt s kopnom

<p>U našem dijelu Europe u skorije vrijeme neće se događati išta meteorološki uzbudljivo ili neobično, no ne tako daleko od Jadrana dogodit će se zanimljiv meteorološki fenomen. </p><p>Prema prognostičkim modelima, vjerojatno će doći do formiranja mediteranskog uragana - <strong>medicanea</strong>.</p><p>Već se sada nad Sredozemnim morem između Libije i juga Italije formiralo polje niskog tlaka zraka, ciklona, koje se sve više produbljava i jača, a prognoze za to područje predviđaju naglo jačanje sustava tijekom petka. Tada bi ta pojava mogla doseći status medicanea, piše <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/u-sredozemlju-se-upravo-stvorio-sustav-koji-bi-vec-u-petak-mogao-postati-medicane-rijetki-mediteranski-uragan/" target="_blank">Dalmacija Danas</a>.</p><p>Sustav će se potom premjestiti nad Jonsko more i sa zapada se približavati obalama južne Grčke. Pri tome će naglo jačati pa se očekuje pad tlaka zraka u središtu sustava, orkanski udari vjetra oko centra kao i početak obilnih oborina.</p><p>Pojedini prognostički modeli predviđaju najjače udare i preko 200 km/h, što znači da osobito područje Grčke dolazak ovog sustava ne smije podcijeniti. Sustav je već dobio ime i zove se Cassila. Cassila bi trebala imati landfall, odnosno trenutak ulaska centra sustava s mora nad (grčko) kopno u noći s petka na subotu, no postoji i scenarij u kojem će se centar sve više premještati prema jugu, izbjegavajući kontakt s kopnom.</p><p>Europski meteorološki centri s priličnim zanimanje prate razvoj situacije, no mi, Hrvati, ne trebamo brinuti. Cassila neće imati utjecaj na vrijeme na Jadranu. Posredno, u petak ćemo uzduž obale imati umjerenu buru. Nad cijelim Jadranom nastavlja se stabilno vrijeme.</p><h2>Što je to 'medicane'?</h2><p>Mediteranski tropski 'cikloni', koji se često nazivaju medicanama, ali ponekad i mediteranskim ciklonima ili mediteranskim uraganima, meteorološke su pojave opažene nad Sredozemnim morem. U nekoliko su rijetkih slučajeva primijećene neke oluje koje su dosegle jačinu uragana kategorije 1.</p><p>Zanimljiva ciklona pogodila je i područje južne Dalmacije 4. prosinca 2008. Crometeo tim nazvao ju je Faust, a po nekim karakteristikama ova ciklona odgovarala je medicaneu. Faust je iz Otranta središtem prešao točno preko dubrovačkog područja. Cijeli dan je padala kiša uz na udare jaku buru. Centar ciklone s karakterističnim okom prešao je preko Dubrovnika potkraj dana, a njegovim prolaskom naglo je zapuhao olujni zapadni vjetar. On je razvio vrlo velike valove, koji su u Uvali Lapad pričinili i određene štete.</p>