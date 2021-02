"Ušli smo u izbornu godinu, u razdoblje kada se aktivira nova epizoda gradonačelnika Milana Bandića - 'Mile Obećanović'", rekao je predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika Renato Petek na konferenciji za novinare uoči sutrašnje sjednice Skupštine.

Ustvrdio je da dnevni red Skupštine, koja će se održati u utorak obiluje brojnim točkama i prijedlozima koji se uopće ne mogu realizirati, a "služe samo tome da bi se prikazalo da gradonačelnik nešto 'dela'".

Prvenstveno se to, kaže, odnosi na točke koje se reflektiraju na posljedice potresa i poplave prošle godine.

Petek je podsjetio i na Bandićeve riječi nakon izborne pobjede 2017. da će "obećavati koliko je potrebno da dobije novi mandat".

Listom želja nazvao je Bandićev prijedlog o gradnji 30 zgrada s 90 stanova na području Klare za one čiji su objekti stradali u potresu, odnosno čiji će objekti ići u ozbiljnu zamjenu ili rekonstrukciju.

"Ne piše koliko će to koštati, u kojem roku će se izgraditi i tko će to izgraditi. Nema nikakvih detalja, to je samo najnovije obećanje Milana Bandića", ustvrdio je.

Podsjetio je da Grad Zagreb u vlasništvu ima 7000 stanova te predložio reviziju korisnika stanova jer, kako je naveo, u više od stotinu stanova korisnici uopće ne plaćaju najamninu ili su ondje bespravno.

Nezavisni zastupnici predložili su da se u Podbrežju, gdje se gradi naselje i postoje projekti za još sedam zgrada, prva slijedeća dovršena zgrada namijeni za stradale u potresu.

Gradska zastupnica Marijana Sumpor iz Kluba nezavisnih rekla je kako predlažu i moratorij na prodaju nekretnina u gradskom vlasništvu: za kompleks Paromlin, Gredelj i Zagrepčanku odnosno da se do konstituiranja iduće Gradske skupštine ne ide u odluku o prodaji te imovine koja je predviđena u ovogodišnjem proračunu.

Riječ je, kaže, o lokacijama prve klase i o njima ne bi trebalo raspravljati pod pritiskom lokalnih izbora.

"Poseban je pritisak na financije zbog izborne godine gdje se proračun fiktivno povećava dodatnih dvije milijarde kuna i pokušava zatvoriti nerealnim prihodima koje mogu pogodovati spekulativnim investitorima", ocijenila je Sumpor.

Gradski zastupnik Tihomir Milovac (Klub nezavisnih zastupnika) rekao je da su kompleksi Paromlina, Gredelja i Zagrepčanke zaštićeni spomenici kulture.

"Gradonačelnik se ponaša kao prekupac naše gradske baštine i to u osnovi nije dobar posao. Jasno je da Zagreb nije i neće biti u mogućnosti da bude jedini investitor prema tim lokacijama, međutim nije zbog toga potrebno prodavati nekretnine u cijelosti", poručio je.

Govoreći o Bandićevom prijedlogu izmjena Urbanističkog plana uređenja Jankomir - Prisavišće, gdje se planira izgradnja šest stambenih blokova, Sumpor je istaknula da je taj dio uz vodozaštitno područje, pjeskovito tlo, a riječ je i o dijelu industrijske zone koja je nasipavana raznim otpadnim materijalima.