Stiže nam 'prljava' kiša: Idućih dana nemojte prati automobile

U ponedjeljak će diljem Hrvatske i okolice biti više oblaka nego tijekom Uskrsa, pri čemu će biti i vjetrovitije, posebice na Jadranu, gdje će zapuhati umjereno, ponegdje i jako jugo, a mjestimice na jugu Hrvatske već može pasti i malo kiše, prognozira Zoran Vakula za HRT.

Dodaje kako će u utorak u Hrvatskoj i okolici biti još oblačnije i vjetrovitije nego u ponedjeljak, na Jadranu uz uglavnom jako i olujno jugo, te gotovo posvuda uz barem malo kiše, a osobito na Jadranu i uz njega može biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom.

Pada temperatura

- Ponegdje je moguća i 'blatna' kiša, ili 'prljava', u kojoj će biti pustinjskog pijeska. Temperatura zraka u većini će se krajeva sniziti pa će poslijepodne u mnogim mjestima unutrašnjosti vjerojatno biti najhladnije u posljednjem travanjskom desetodnevlju - navodi Vakula za HRT.

Kako javlja Dnevnik.hr, iznimno velike količine saharske prašine stigle su u zapadnu Europu i zapadni Mediteran ovog vikenda. Kako će prašina putovati Mediteranom i početkom idućeg tjedna, tako neće zaobići ni Hrvatsku.

Ne perite aute dok kiše ne prođu

- Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dijela unutrašnjosti. A onda se i ta prašina zna ponekad pomiješati s peludi. Onda ako padne kiša, čak i par kapi, obično to bude u tom smislu da vam više zaprlja auto. S obzirom da su to jako kratke epizode i ne traje nešto dugo, onda to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoće ili tegobe - kazao je meteorolog Nove TV Darijo Brzoja. Vozačima se savjetuje da pranje automobila odgode dok ne prođu oborine koje će sa sobom donijeti i saharsku prašinu.

- Od srijede sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u poslijepodnevnim satima, uglavnom na kopnu, uz jači razvoj oblaka može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar će malo oslabjeti, a temperatura zraka u porastu - navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Tema: Hrvatska