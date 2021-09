U Hrvatskoj će u srijedu prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, u unutrašnjosti tek rijetko gdje uz malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. Ujutro na kopnu mjestimice ima magle.

Prema večeri sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, većinom u unutrašnjosti.

Vjetar će puhati uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren istočni i jugoistočni. Navečer u središnjim predjelima puhat će umjeren sjeveroistočnjak, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati bura koja će jačati.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva, u gorju i malo niža.

Pljusak u Dalmaciji

Sutra će u većini predjela unutrašnjosti biti pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, ponajprije u prvom dijelu dana.

Popodne prestanak kiše, a navečer sa zapada djelomično kidanje naoblake.

Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, a mjestimice je moguć poneki pljusak, prijepodne na sjeveru, zatim i u Dalmaciji. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, s olujnim udarima uglavnom pod Velebitom.

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna od 15 do 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 24 do 27 °C.