VIDEO Dolenec o mjeri roditelj odgojitelj: "Odluka Ustavnog suda je ispravna i očekivana"

Ustavni sud je na ovotjednoj sjednici ocijenio kako odluka zagrebačke gradske vlasti o postupnom ukidanju demografske mjere roditelj odgojitelj nije protuustavna, piše Jutarnji list.

Odluku suda komentirala je Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika uz ogradu da oni odluku nisu vidjeli, obzirom da nije još objavljena, već da se vode medijskim napisima i medijima koji su potvrdili točnost ove objave.

- Ovo je jedna od najvažnijih tema u našem mandatu, za nas je ova odluka ispravna i očekivana. Od samog početka smo govorili o tome da je mjera koju smo naslijedili neustavna jer je priječila ženama, obiteljima, ali znamo da su korisnice mjere preko 90 posto žene, kao i da se djeca upišu u vrtić. Bili smo uvjereni da imamo pravo tu mjeru izmijeniti i postepeno ukinuti. Drago nam je da je to, nakon što je to učinio Visoki upravni sud, potvrdio i Ustavni sud - istaknula je podsjetivši kako se radi o mjeri koja je započela 2016. i za koju je Zagreb do 2022. izdvojio preko 320 milijuna eura.

- U prošloj godini smo izdvojili 70 milijuna eura, a za taj se iznos mogu izgraditi svi potrebni vrtići da bi svako dijete u Zagrebu imalo dostupan gradski vrtić - dodala je Dolenec.

Ocjenu ustavnosti tražila i Markić

Udruga u ime obitelji, predvođena Željkom Markić, podsjetimo, zajedno je s Hrvatskom udrugom roditelja odgojitelja sredinom travnja Ustavnom sudu poslala zahtjev za ocjenom ustavnosti ove odluke kojom se roditeljima odgojiteljima smanjuje mjesečna naknada te dob djeteta do koje je mogu primati. Na Ustavni sud su išli nakon što je Visoki upravni sud 27. veljače ovu gradsku odluku proglasio zakonitom.

- Sud je odlučio da je odlukom o novčanoj naknadi, koju je Gradska skupština donijela u rujnu prošle godine, uveden postupni prestanak novčane pomoći, čime je korisnicima mjere ostavljeno duže vrijeme prilagodbe na novu odluku te da novčana pomoć ne prestaje zasnivanjem radnog odnosa niti upisom djece u vrtić - obrazložili su tada s Visokog upravnog suda i to nakon što su Tomislav Tomašević i njegov tim morali, upravo nalogom ovog suda, revidirati svoju početnu odluku.

A kojom su odmah po preuzimanju vlasti odlučili ovu mjeru, koju je uveo bivši gradonačelnik Milan Bandić, ukinuti. Prema Bandićevoj odluci naknada se trebala dobivati do 15. godine djetetova života, a Tomaševićeva ekipa skratila ju je do sedme godine i najprije odlučila "srezati" s 5000 na 1000 kuna neto mjesečno.

Kasnije su to revidirali pa je odlučeno da će se naknada od 31. ožujka ove godine smanjiti na minimalnu plaću, a onda nakon tri mjeseca smanjiti na iznos od 50 posto od minimalne plaće sve dok korisnici ne izađu iz mjere, a to je do sedme godine života najmlađeg djeteta. Uz to su donijeli i kompenzacijske mjere zbog čega je i Ustavni sud presudio kako je sve u skladu s Ustavom.

- Obzirom da je Visoki upravni sud u veljači ove godine potvrdio zakonitost mjere, mi cijelu 2023. provodimo tu izmijenjenu mjeru i već smo oslobodili velika sredstva za izgradnju gradskih vrtića. Prošli tjedan smo otvorili i drugi vrtić u mandatu, do kraja godine ćemo otvoriti još dva, sumarno gledamo imamo sedam gradilišta i još pet će uskoro. Za sada nemamo razloga sumnjati da ćemo ispuniti jedno od naših glavnih obećanja, a to je da omogućimo svakom djetetu upis u vrtić - istaknula je Dolenec.

Naglasila je kako su uz postepeno ukidanje mjere donijeli i kompenzacijske mjere prema kojima korisnici mjere istodobno mogu i raditi te upisati dijete u vrtić uz primanje naknade.

- Mandat smo dobili za provođenje pravih promjena, one su potrebne, ali teške. Govorili su nam da to ne radimo i da se to ne može. Mi smo pokazali da se može, da možemo, i da ima smisla ustrajati i pobijedio je javni interes - dodala je.

Dakle, podsjetila je, korisnici mjere su od 31. ožujka do lipnja dobivali naknadu u iznosu minimalne plaće, 560 eura, a onda od ljeta pa do djetetove sedme godine života primaju 280 eura.

- Unatoč dizanju panike da će biti deseci tisuća zahtjeva za upisom u vrtiće od strane korisnika, to se nije dogodilo, bilo je oko 1500 zahtjeva. 82 posto je i upisane djece u gradske vrtiće. 30. rujna ove godine iz mjere je izašlo 2900 korisnika i 1. listopada ih je bilo 2420. Od tada, kako koje dijete puni sedam godina, tako roditelj izlazi iz mjere u smislu da ne prima naknadu, ali mu ostaju sva prava - zaključila je.