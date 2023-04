Udruga U ime obitelji podnijela je tužbu Ustavnom sudu za zaštitu mjere roditelj odgojitelj

Predstavnici Udruge 'U ime obitelji' podnijeli su ustavnu tužbu i zahtjev za ocjenu zakonitosti i ustavnosti protiv presude Visokog upravnog suda za mjeru roditelj odgojitelj. Upravo je taj sud prije nešto manje od dva mjeseca odlučio da je odluka Grada Zagreba o smanjenju novčane pomoći za roditelje odgojitelje zakonita.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne samo da je Visoki upravni sud svojom presudom opravdao protuustavnost i protuzakonitost Odluke Grada Zagreba koja narušava temeljne pravne principe, poput zabrane retroaktivnosti i kršenja legitimnih očekivanja korisnika, pritom za isto ne navodeći valjane pravne razloge, već je adekvatnima ocijenio i tzv. kompenzacijske mjere, a koje su u stvarnosti nepostojeće (npr. vrtićki kapaciteti), odnosno neprovedive i zapravo beskorisne te nesvrsishodne roditeljima, odnosno obiteljima koje su svoje živote za vrijeme za koje im je bilo zajamčeno korištenje mjere uredili u skladu s njom. Isti dan kad je Visoki upravni sud objavio svoju odluku i prihvatio tvrdnje grada Zagreba da će osigurati vrtićke kapacitete za upis djece roditelja odgojitelja – dogradonačelnica Dolenec potvrdila je da će ove godine nedostajati više tisuća mjesta u vrtićima - rekla je Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji.

- Visoki upravni sud je nekritički podlegao ideološkim i političkim pritiscima gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Tomaševićem. (...) Drastično smanjenje novčane naknade roditeljima odgojiteljima kao i skraćivanje trajanja same mjere u svojoj ukupnosti predstavljaju kršenje njihovih ustavnih i zakonskih prava - ustvrdio je Luka Mlinarić, jedan od koordinatora Inicijative.

O svemu se oglasio i gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec vrijednog gotovo 8 milijuna eura.

- Koje mi imamo alate i instrumente da vršimo pritisak na bilo koji sud? To je smiješno. Ono što me s jedne strane frustrira, a s druge strane mi je drago, što je svaki puta kada mi otvaramo radove na nekom dječjem vrtiću tema i pitanje vezano za roditelje odgojitelje. Svaki put. S jedne strane mi je to i drago jer je činjenica da smo išli dalje s mjerom roditelj odgojitelj, ovog vrtića ovdje ne bi bilo. Deset ovakvih najvećih dječjih vrtića je odlazilo na ovu mjeru godišnje. Rekli smo da ćemo to promijeniti i promijenili smo - poručio je.

Najčitaniji članci