Dom strave u Solingenu: 'Još jučer su se ta djeca tu igrala'

Najstariji sin (11) je preživio, a njega je majka povela sa sobom u Düsseldorf od kuda je se on odvezao do bake u Mönchengladbach kojoj je ispričao strahotu te je ona pozvala policiju

<p>Još jučer je bio tu vani. Igrao se tu. Još jučer je bio vani – vidno potresen dječak (13) ponavljao je novinarima njemačke Spiegel panorame ispred zgrade koja krije monstruoznu sliku ubojstva petero maloljetne djece. Majka (27) iz Solinguna ubila je svoje tri djevojčice i dva dječaka u dobi od godinu i pol i osam godina. </p><p>Najstariji sin (11) je preživio, a njega je navodno povela sa sobom u Düsseldorf od kuda je se on odvezao do bake u Mönchengladbach kojoj je ispričao strahotu te je ona pozvala policiju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Majka ubila djecu tabletama</strong></p><p>Potvrdilo je to za Spiegel njihovo Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije. Dječak je preživio bez fizičkih ozljeda. Nakon ovog monstruoznog čina, majka se bacila pod vlak u Düsseldorf, ali je preživjela s teškim ozljedama.</p><p>- Jako sam pogođen, nevjerojatno pogođen – hvatajući zrak jedva je izgovarao gradonačelnik Tim Kurzbach koji je u petak ujutro desetak minuta bio u stanu u kojem su pronađena beživotna tijela djece. </p><p>S dubokim uzdahom uspio je još izustiti: "Užasno sam pogođen pogotovo jer sam i sam otac". Spiegel prenosi kako je gradonačelnikm nakon toga održao kratku molitvu te zapalio bijelu svijeću ispred ulaza koju je položio na sandučiće te se od javnosti odmakao u policijski kombi kako bi se pribrao. Solingen je zavijen u crno. </p><p>Glasnogovornik policije Stefan Weiand ponavljao je nebrojeno puta malobrojne podatke koji su do sada poznati: da je policija alarmirana u 13.45 sati i da je u spomenutom stanu zapravo pronađeno petero mrtve djece, starih između godinu i pol i osam godina, tri djevojčice i dva dječaka. Da se 27-godišnja majka, Nijemica, bacila ispred vlaka na glavnom kolodvoru u Düsseldorfu i preživjela.</p><p>- Možda se moglo nešto učiniti da se prije primijetilo da nešto nije uredu u obitelji - rekao je Christian Alsweh za Spiegel koji živi preko puta doma strave gdje je s balkona davao izjave za medije. Susjedi koji su šokirano promatrali policiju i hitnu pomoć svjedoča koliko je to za službene djelatnike bio težak posao.</p><p>- Policajka koja je izašla iz stana, bila je užasnuta i sa suzama u očima. Ma bila je gotova, nije mogla dalje raditi – svjedoče susjedi.</p>