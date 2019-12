'Dom zdravlja nije imao EKG i kupio sam ga za dobrobit svih'

Mato Veić Đuro (76) iz Ruševa, nedaleko Čaglina dio svoje teško zarađene ušteđevine odlučio je pokloniti za dobrobit svih koji uslugu traže u ambulanti u Domu zdravlja Čaglin. Prošle godine u vrijeme Božićnih blagdana poklonio Općoj županijskoj bolnici Požega suvremeni ultrazvučni aparat o kojemu su liječnici mogli samo sanjati, vrijedan 100.000 eura.

Ove godine je ambulanti u Čaglinu poklonio EKG uređaj. Na dobro djelo navelo ga je to što je nedavno išao u ambulantu Doma zdravlja u Čaglinu gdje je trebao obaviti pregled i snimiti rad srca. Pregled je obavljen, no ne i EKG jer u ambulanti nemaju aparat za to.

- Ostao sam u čudu i rekao sam im da ću ja kupiti uređaj, samo neka kažu koliko košta – rekao je dobrotvor Mato.

Obiteljska liječnica dr. Ružica Komadina i medicinska sestra, pomalo su bile začuđene, ali znajući da njihovom pacijentu Mati Veiću nije prvi put da tako nešto donira, povezale su ga s ravnateljem Doma zdravlja u Požegi, Marijanom Višatickim.

U razgovoru mu je ravnatelj rekao kako EKG koji bi zadovoljio potrebe košta oko deset tisuća kuna.

- Nemojte vi za ambulantu u mom kraju kupovati neke kineske aparate. Kupite vi onaj pravi koji treba pa makar on koštao i pet puta više - rekao je na to Mato.

Obećani i učinjeno, EKG uređaj je naručen i već je stigao u Čaglin, a koštao je Matu oko 20.000 kuna. Ovih će dana biti prvo snimanje s EKG-om u čaglinskoj ambulanti na veliki Matin ponos.

- Sretan sam što pacijenti neće više trebati ići iz čaglinskog kraja u Požegu ili Slavonski Brod kako bi izvršio snimanje i pregled – kaže Mato.

Mato Veić je povratnik iz Švicarske gdje je 30 godina radio, kako naglašava, na svakakvim poslovima i gdje se namjeravao kratko zadržati. Nije išlo sve prema njegovom planu i ostao je raditi u Švicarskoj 30 godina.

- Došao sam ovdje u svoje selo, u mirovini sam i kod kuće tako pomalo radim. Koliko mogu pomognem svojoj rodbini. Pomogao bih ja svakome, ali kome danas možeš vjerovati?! Neradnike ne volim, a njih je danas puno. Ponosan sam što sam pomogao i svojoj ambulanti, a dakako da sam ponosan što sam pomogao i svojoj bolnici prošle godine – rekao je Mato koji je do sada primio priznanja i zahvalnice Požeško-slavonske županije i općine Čaglin te mjesnog DVD-a na što je posebno ponosan.

