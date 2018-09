Domagoj je našao ukradenu violinu na školskom igralištu

Tri dana nakon krađe, nakon što je navečer došao kući, išao je prošetati psa. Vidio je papirić koji viri iz poštanskog sandučića.

- Mislio sam da je obavijest iz Vodovoda.

Nije bila.

Pisalo je - instrument je na školskom igralištu, na sjevernom zidu, iza tog i tog stupa... Opet sam pomislio da se netko sa mnom šali. Ali otišao sam vidjeti. Bila je tamo. U kutiji, s gudalom i svime što je s njom bilo kad je nestala.

Violina je „nestala“ u subotu iza 16 sati. Domagoj se išao javiti prijatelju u restoran, a u crkvi sv. Šime pokraj bočnih vrata ostavio violinu. U crkvu je došao ranije kako bi sa orguljašem odradio probu za Ave Mariju. Kad se vratio, vrijednog instrumenta više nije bilo.

Na nadzornim kamerama iz Kneževe palače vidjela se ženska osoba koja izlazi iz crkve s kutijom koja bi mogla biti ona u kojoj je Domagojeva violina.

- Ja tu snimku nisam vidio i, iskreno, ne bih je ni želio vidjeti. I teško mi je misliti da je to učinio netko tko me zna, ja imam četvero djece i jako puno ljudi znam, pojelo bi me da krenem misliti tko je to napravio.

Baš ova violina nalazi se na coveru kompilacijskog albuma za 20 godina postojanja Prljavog kazališta. Na slici su i Domagojevo Gudalo i Mozartove note kojima se služio dok je studirao u Zagrebu. Radi se o violini Andreas Hofner koja je ručni rad i vrlo je vrijedna. Instrument datira iz 1971 godine. Prije Zagreba i Zadra, bila je u privatnom vlasništvu u Sloveniji.

- U životu sam samo jednom nešto ukrao, i to susjedove trešnje. Uvijek misliš da, zato što ti ne bi ukrao, ne bi nitko. Ali eto, nije tako.

Od subote je izgubio nadu da će mu violina biti vraćena.

- Našao sam drugu, i sad sam na sto muka. Ali kupit ću je. Ova mi se vratila i to je najbitnije, ali neka ih.