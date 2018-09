Ukrali mu violinu prije svadbe: Kad sam to vidio pozlilo mi je

Dvije minute sam je ostavio. Kad sam se vratio u crkvu, više je nije bilo, kaže Domagoj Bašić (43) kojem je netko u subotu oko 16.15 sati iz crkve sv. Šime u centru Zadra ukrao violinu.

Domagoj je u crkvu došao ranije kako bi s orguljašem odradio probu za “Ave Mariju”. Trebao ju je odsvirati na vjenčanju prijateljeve kćeri. Violinu je spustio u crkvi pokraj bočnog ulaza i otišao se javiti prijatelju u obližnji restoran.

- Kad sam se vratio i vidio da je nema, pomislio sam da je zafrkancija. Tako mi jedni drugima radimo spačke. Prošlo je par minuta dok sam shvatio da nije zafrkancija. Iste sekunde došlo mi je slabo, išao sam povratiti - opisuje Domagoj. Na nadzornim kamerama vidi se žena koja izlazi iz crkve s kutijom koja bi mogla biti ona u kojoj je violina. U obitelji je 26 godina.

- Otac mi ju je kupio kad sam imao 17 godina, bila je sa mnom i na akademiji u Zagrebu, i u Grazu, svi koji znaju mene znaju i za moju violinu - kaže Domagoj. U trenutku krađe bila su otvorena bočna crkvena vrata koja gledaju na Kneževu i Providurovu palaču. U crkvi nije bilo gotovo nikoga, a vjenčanje je bilo tek nekoliko sati kasnije. Je li onaj tko je ukrao violinu Domagoja pratio i i čekao svoju priliku ili je krađa rezultat afekta, ne zna se.

- Prisjelo mi je sve, svi smo bili u grču. I poslije kad su ljudi došli za vjenčanje, mladenci... U šoku ljudi, a najljepši dan im je u životu. I to kći mog prijatelja, baš sam bio jadan. Htio sam im to od srca pokloniti, ali netko me spriječio - ogorčen je Domagoj. Za krađu je saznao i Domagojev nekadašnji učitelj violine, prof. Petar Vrbančić. Odmah ga je upitao – “Pa sinko, kud baš u crkvi?”

Baš ova violina nalazi se na omotu kompilacijskog albuma za 20 godina postojanja Prljavoga kazališta. Na slici su i Domagojevo gudalo i Mozartove note kojima se služio dok je studirao u Zagrebu. Radi se o violini Andreas Hofner koja je ručni rad i vrlo je vrijedna. Instrument datira iz 1971. godine. Prije Zagreba i Zadra, bila je u privatnom vlasništvu u Sloveniji.

- Hajde da znam da će je netko svirati, da je neće prodati ili držati nad kaminom. Ta violina, usput, hrani moju djecu, a koliko je volim, ne da se opisati. Za svaki trag nudim izdašnu novčanu nagradu - kaže Domagoj. Policija je izvijestila kako je šteta veća od 100.000 kuna, a protiv nepoznatog počinitelja podnijeli su kaznenu prijavu.