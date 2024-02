Dominantan, nasmiješen i opušten: 'Putin želi da poruka dođe do SAD-a, cilj je dogovor'

Globalni rat ne dolazi u obzir. To se protivi zdravom razumu jer bi takav rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske.