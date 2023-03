Domovi zdravlja u Petrinji i Sisku se obnavljaju. Liječnice: 'Nitko nas nije kontaktirao'

Pročitala sam u medijima da će Sisačko-moslavačka županija biti jedna od pet županija koje će biti uključene u projekt sistematskih pregleda. Dok mi netko ne kaže kako će se to provoditi, ne bi mogla ni komentirati. No ne znam da naš Dom zdravlja u Petrinji ima uvjete za provođenje tog projekta. No bez obzira na uvjete, s obzirom na sadašnju količinu posla koju imamo, iskreno ne znam kad bi trebala pregledati pacijente još i u sklopu sistematskih pregleda. Dok nas se ne rastereti, ne znam kad bi to mogla - rekla je za 24sata dr. Željka Bifflin-Heski.