Dabro dao ostavku na mjesto glavnog tajnika DP-a jer je to od njega tražio Penava. Zamijenio ga je Mladen Barać
DOMOVINSKI CIRKUS Dabro je dao ostavku, Penava odahnuo, a zamjenu su mu brzo pronašli
Josip Dabro podnio je neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika Domovinskog pokreta (DP), a u podužem pismu javnosti naveo je kako je predsjednik stranke Ivana Penavu njegovu odluku "prihvatio s olakšanjem". Penava je tražio od Dabre ostavku u nedjelju, a Dabro je po dogovoru postupio sljedeći dan. Što se njega tiče, Dabro ostaje u stranci i klubu, no dodao je da "nema kristalnu kuglu" i ne zna što će se dalje zbivati nakon što je sad već bivši glavni tajnik s privatne adrese poslao pismo javnosti. Navedenu reakciju čelnika DP-a je očekivao, kako navodi, zbog "niza razloga unazad nekoliko mjeseci, poštovao to zbog nužne političke odgovornosti, ali koji su me realno sputavali u mom radu".
