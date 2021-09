Predsjedništvo Domovinskog pokreta donijelo je odluku o sazivanju izvanrednog sabora stranke za 9. listopada, priopćili su iz Domovinskog pokreta.

Na unutarstranačkim izborima izabrat će nasljednika Miroslava Škore, ali i izmijeniti Statut stranke.

- Tijela stranke donijela su sve potrebne odluke za održavanje sabora stranke i izbor predsjednika stranke. Rok za kandidaturu počeo je 22. rujna 2021., a trajat će do 1. listopada 2021. godine. Kandidirati se imaju pravo svi članovi koji prikupe najmanje 200 potpisa podrške članova stranke upisanih u bazu članstva s danom raspisivanja izbora. Kandidature moraju dospjeti u središte stranke najkasnije 1. listopada 2021. godine - izvijestili su.

Za sad je kandidaturu obznanio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je neki dan i postao član Domovinskog pokreta, a kako bi mogao ući u utrku za šefa.

Bivši čelnik i suosnivač DP-a jučer je komentirao Penavin ulazak u stranku tek sada i njegovu ambiciju da ju vodi.

- Mislim da ona anegdota o mom pokojnom ocu najbolje održava to. To je bio trenutak kad je moj otac malo kasnije prohodao i onda je rekao mojoj pokojnoj babi Mandi "nu, majko, hodam", a ona je njemu na to rekla "neka, moj Ivane, moga si i prije." Tako da, ja čestitam Penavi, nemam komentara, to je sada unutarnja stvar Domovinskog pokreta - poručio je Škoro.

'Tko je s njima, ja ga smatram da je isti kao i oni i ne možemo biti prijatelji'

Biti nekome prijatelj znači imati uzajamno povjerenje, dodao je.

- Ja nažalost, zahvaljujući potezima ljudi koji su ostali voditi stranku, v.d. ekipa, nemam povjerenja u njih. Vidjeli su svi što su napravili i ja sam morao potpisati 60 punomoći odvjetniku zbog fotomontaži i laži. Tko je s njima, ja ga smatram da je isti kao i oni i ne možemo biti prijatelji - rekao je.

Na pitanje hoće li Penava biti marioneta, kako je ranije naveo u objavi na Facebooku, Škoro kaže kako je lako moguće da bude.

- Može se i to iščitati. Moj stav je da ne treba previše razgovarati o tome. To je njegova odluka, mogao je bezbroj puta do sada, čini mi se da on i ovom trenutku ima formalno-pravno svoju stranku, pod svojim imenom - rekao je Škoro.

Upitan hoće li Penavom upravljati sadašnji v.d. predsjednika stranke Mario Radić, poručuje kako to treba istražiti.

- Moj dojam je upravo takav. Vidim da su se stvari sretno poklopile baš u ovom trenutku pa se i takav zaključak može nametnuti - kaže.

'Ne želim trošiti vrijeme na Domovinski pokret, ja sam tu stranicu života zatvorio'

Na pitanje hoće li nakon izbora unutar bivše stranke prestati napadati Domovinski pokret, Škoro pita kad ih je on to uopće napadao.

- Recite mi jednu rečenicu kad sam ja napao Domovinski pokret. Ne napadam Domovinski pokret. Moj je dojam sasvim suprotan. Nisam ja njima rekao da imaju sumnjive i nemoralne veze, da su peglali stranačke kartice, iako ih ja nisam imao, a oni jesu, nisam ja njima promijenio bravu, oni su i nisam ja iznosio neistine do te mjere da pokazuješ elementarno nepoznavanje sustava. Ne želim na njih trošiti vrijeme, dapače, ja sam tu stranicu života zatvorio. Nisam ja pokrenuo stegovni postupak protiv njih nego oni protiv mene u istom trenutku dok je član Časnog suda moj opunomoćenik na sudu - naglasio je.

Prilikom objave kandidature, Penava je poručio kako on nije promijenio mišljenje o Škori.

- Nisam osoba koja će osuđivati tuđe odluke. Mislim da je Škoro dovoljno mudar ili pametan da je odluku donio, tko sam ja ili bilo tko da mu sudimo. Kao kolegi mi je žao, no nisam bio dio te odluke da bih mogao komentirati njegovu priču. Za mene je to dio kućnog odgoja, ne zabadati nos u tuđe odluke - kazao je Penava istaknuvši kako se nada da neće biti jedini kandidat za predsjednika stranke.