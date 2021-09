Mislim da ona anegdota o mom pokojnom ocu najbolje održava to. To je bio trenutak kad je moj otac malo kasnije prohodao i onda je rekao mojoj pokojnoj babi Mandi "nu, majko, hodam", a ona je njemu na to rekla "neka, moj Ivane, moga si i prije." Tako da, ja čestitam Penavi, nemam komentara, to je sada unutarnja stvar Domovinskog pokreta, poručio je dojučerašnji čelnik te stranke Miroslav Škoro upitan za kandidaturu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za njegova nasljednika.

'Tko je s njima, ja ga smatram da je isti kao i oni i ne možemo biti prijatelji'

Biti nekome prijatelj znači imati uzajamno povjerenje, dodao je.

- Ja nažalost, zahvaljujući potezima ljudi koji su ostali voditi stranku, v.d. ekipa, nemam povjerenja u njih. Vidjeli su svi što su napravili i ja sam morao potpisati 60 punomoći odvjetniku zbog fotomontaži i laži. Tko je s njima, ja ga smatram da je isti kao i oni i ne možemo biti prijatelji - rekao je.

Na pitanje hoće li Penava biti marioneta, kako je ranije naveo u objavi na Facebooku, Škoro kaže kako je lako moguće da bude.

- Može se i to iščitati. Moj stav je da ne treba previše razgovarati o tome. To je njegova odluka, mogao je bezbroj puta do sada, čini mi se da on i ovom trenutku ima formalno-pravno svoju stranku, pod svojim imenom - rekao je Škoro.

Upitan hoće li Penavom upravljati sadašnji v.d. predsjednika stranke Mario Radić, poručuje kako to treba istražiti.

- Moj dojam je upravo takav. Vidim da su se stvari sretno poklopile baš u ovom trenutku pa se i takav zaključak može nametnuti - kaže.

'Ne želim trošiti vrijeme na Domovinski pokret, ja sam tu stranicu života zatvorio'

Na pitanje hoće li nakon izbora unutar bivše stranke prestati napadati Domovinski pokret, Škoro pita kad ih je on to uopće napadao.

- Recite mi jednu rečenicu kad sam ja napao Domovinski pokret. Ne napadam Domovinski pokret. Moj je dojam sasvim suprotan. Nisam ja njima rekao da imaju sumnjive i nemoralne veze, da su peglali stranačke kartice, iako ih ja nisam imao, a oni jesu, nisam ja njima promijenio bravu, oni su i nisam ja iznosio neistine do te mjere da pokazuješ elementarno nepoznavanje sustava. Ne želim na njih trošiti vrijeme, dapače, ja sam tu stranicu života zatvorio. Nisam ja pokrenuo stegovni postupak protiv njih nego oni protiv mene u istom trenutku dok je član Časnog suda moj opunomoćenik na sudu - naglašava Škoro.

'Treba istražiti koji to interes zastupaju oni koji su ostali iza mene'

Naglasio je kako treba vidjeti koji to interes zastupaju oni koji su ostali iza njega.

- Imamo li mi pravo stanje stvari kada govorimo o tim političkim interesima i je li to nešto što bi trebalo također malo provjeriti? Ja mislim da se radi o interesu ljudi, koji se ipak rukovode svojim privatnim poslovnim interesima i tu i jest bilo određenih nesporazuma na njihovoj i mojoj relaciji. Nemojte zaboraviti da sam ja kao čovjek poduzetnik ušao u ovu priču i gotovo sve poslovne udjele prodao, osim jednog, gdje sam parkirao upravljačka prava, a to je privatna firma koju vodi moja supruga. Ovo drugo sam vrlo transparentno pokazao - poručio je.

Na pitanje očekuje li da će ostati potpredsjednik Sabora, ističe kako po tom pitanju ne očekuje ništa i da je to stvar dogovora oporbe. Naime, podsjetimo, mjesto potpredsjednika Sabora pripalo je Domovinskom pokretu temeljem broja osvojenih zastupničkih mandata. Obzirom da je Škoro izašao iz stranke, postavilo se pitanje hoće li DP tražiti da odstupi pa da oni postave novog potpredsjednika, ali i hoće li Most tražiti tu funkciju za sebe obzirom da je DP sada, izlaskom Škore i sestre Vesne Vučemilović, pao na isti broj zastupnika koliko ima i Most. Mostovci su poručili kako neće tražiti to mjesto, a Stjepo Bartulica, donedavni Škorin stranački kolega, izrazio stav da nema problem s tim da Škoro ostane na toj funkciji.

- Ako budem dobro, ako ne budem, opet dobro - kaže Škoro i dodaje kako je sjednicom Sabora kao potpredsjednik predsjedao dva ili tri puta po sat vremena.

Na pitanje o službenom automobilu kaže da kao potpredsjednik Sabora ima pravo na njega, ali da "bi bilo dobro provjeriti koliko sam ga okoristio ja, koliko drugi.”

'Vidjet ću hoću li ući u stranku Suverenista'

Ne smatra da je iznevjerio svoje birače zbog toga što sada kao nezavisni zastupnik djeluje unutar Kluba Suverenista pod vodstvom Hrvoja Zekanovića.

- I Suverenisti i Domovinski pokret Miroslava Škore su bili na istoj listi na parlamentarnim izborima, programi su vrlo slični, ideja je slična. Domovinski pokret je stranka koja je često isticala taj suverenistički svjetonazor. Ni na koji način nisam iznevjerio volju. Dapače, u istom sam društvu s kojim sam bio i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima, kad mnogi, koji se sada kunu u neke druge boje, nisu ni bili pokraj mene na fotografijama - istaknuo je dodavši kako je pregledavajući te fotografije shvatio koliko je u pravu krilatica koja kaže da zajedništvo nema alternativu.

- Očito objedinjavanje ne uspijeva oko osobe. Možda bi trebalo zatomiti ego, maknuti osobu i vratiti se ideji. U tom smislu ću nastaviti u društvu Suverenista i u datom trenutku ću, da ne ispadne da svako malo pretrčavam iz jednog dresa u drugi, donijeti odluku da uđem u Suvereniste. Pozivam sve da podrže ideju zajedništva Suverenista - poručio je.