Domovinski pokret dotjerao je izvješće, dobit će 2,2 milijuna kuna naknade za troškove

<p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je, naime, kako je ta stranka kompletirala svoje završno financijsko izvješće čime su se stekli uvjeti da od države dobije naknadu koja joj pripada.</p><p>Stranka je završno izvješće dopunila podacima o 56.783 kuna prihoda, te gotovo 65 tisuća kuna troškova.</p><p>DP, koji je na izbore išao da Hrvatskim suverenistima, Blokom za Hrvatsku, Hrvatskom konzervativnom strankom, Hrastom i Strankom umirovljenika, osvojio je 16 zastupničkih mandata, a kako za svako država daje naknadu od 135 tisuća kuna ukupno mu pripada nešto manje od 2, 2 milijuna kuna.</p><h2>Sulejmani dobiva naknadu, čeka se još SDA-H</h2><p> Svoje izborne račune 'dotjerao' je i Idris Sulejmani, kandidat za zastupnika pet manjina (albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske) pa će mu na račun 'sjesti' 20.250 kuna.</p><p> Sulejmani nije uspio ući u Sabor, pet manjina ponovno će zastupati <strong>Ermina Lekaj Prljaskaj</strong>, no Sulejmani ima pravo na naknadu jer je kao kandidat manjina koje čine manje od 1,5 posto stanovništva Hrvatske, osvojio više od 15 posto glasova u 12. izbornoj jedinici.</p><p>Svoje račune još treba 'dotjerati' Stranka demokratske akcije Hrvatske (SDA-H), ako to učini dobit će naknadu od 20.250 kuna, a DIP će moći zatvoriti financijsku stranu izbora održanih 5. srpnja.</p><p>Na tim su izborima sudjelovale 54 stranke, koalicije i kandidata, no samo njih 18 ima pravo dobiti od države naknadu troškova, ukupno 20, 3 milijuna kuna.</p><p>Iznos koji su svi sudionici izbora potrošili na promidžbu dvostruko je veći od iznosa za naknade, riječ je o gotovo 44 milijuna kuna.</p><p> </p>