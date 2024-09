Domovinski pokret označio kraj hrvatske nade u 'treće puteve'

’Treći putevi’ završavaju ili u savezu sa HDZ-om (Most, dva puta, Domovinski pokret), ili ostaju u oporbi, gdje se razvodne do kraja. Trećeputaške stranke začete su 2010. osnivanjem Laburista. Na vrhuncu su dogurali do šest hrvatskih i jednog europskog mandata, i potom nestali. Orah Mirele Holly u jednom je trenutku izbio na drugo mjesto, odmah iza HDZ-a. Pad je započeo kad su na predsjedničkim izborima podržali Josipovića, i time posijali sumnju da su produžetak a ne alternativa SDP-u. Most je imao čak 19 mandata pa je pao na 16. Sad ih ima 11 ali su, ne bude li čuda, zenit odavno prošli. Čak je i Živi zid dobacivao do osam mandata, ali su se raspali na podjeli fotelje u Europskom parlamentu. Većina drugih političara iz ovih stranaka za trajanja mandata popravi kućni proračun, neki osiguraju privilegiranu saborsku mirovinu, zasjednu u klupe tijela lokalnih vlasti, i to je to.

