Iz splitskog ogranka Domovinskog pokreta oglasili su se priopćenjem u kojem su se osvrnuli na jučerašnju sjednicu splitskog Gradskog vijeća, a ono što ih je posebno zasmetalo bila je odluka da se Miljenku Smoji posthumno dodjeli nagrada za životno djelo, prenosi Dalmacija danas.

Priopćenje splitskog Domovinskog pokreta prenosimo u cijelosti:

Posljednja sjednica splitskog Gradskog vijeća, u ovom mandatu, završila je u skladu s mandatom aktualne nekretninsko – koncesijske kolacije HDZ-a i Keruma – potpunim neredom i zbrkom. Posljednji čin četverogodišnje agonije trebao je poslužiti jednima i drugima da u očima javnosti optuže dojučerašnje partnere za katastrofu u kojoj se grad nalazi. Narod je bijesan i traži odgovore, a valja i izaći ponovno na izbore. Budući se radi o potpuno istoj politici, ljudima kojima je stalo samo do vlastitog bogaćenja preko gradske imovine i koncesija, predlažemo i HDZ-u i Kerumu da nas poštede farse i da objedine liste te kao takvi izađu na predstojeće izbore. Bio bi to predbračni ugovor jednog životnog partnerstva za koje svi znamo kako uspješno funkcionira i u gradu i u županiji.

Iako se zaklinju u Tuđmana i križeve na Marjanu, ideologija je u navedenom partnerstvu strani pojam. Jedina ideologija u koju oni vjeruju je ideologija interesa i novca. Potvrđuje to i jučerašnja skandalozna odluka Gradskog vijeća koje je gotovo jednoglasno izglasalo dodjelu nagrade za životno djelo Miljenku Smoji. Slobodno možemo kazati kako su splitski gradski vijećnici jučer opalili šamar svim žrtvama u Domovinskom ratu, hrvatskoj kulturi i tradiciji, ali i hrvatskom identitetu grada pod Marjanom. Naime, sve navedeno Smoje je prezirao iz dna duše. To nije skrivao do svoje smrti i treba mu čestitati na dosljednosti. Isto tako nekretninsko – koncesijska koalicija HDZ-a i Keruma zaslužuje prezir svakog stanovnika ovog grada.

Novinar Joško Čelan u svojoj antologijskoj knjizi „Spomenik izdaji“ razotkrio je Smoju kao čovjeka koji se čitavi svoj život bavio prokazivanjem ljudi hrvatske orijentacije, ali i čovjeka kojemu je srce bilo u Beogradu, a samo pojava u Splitu. Smojin ideološki i nacionalni okvir možda najbolje opisuje događaj iz 1985. Naime, Smoje u jednom članku u Slobodnoj Dalmaciji nakon navijačkih nereda poslije utakmice Hajduk – Crvena Zvezda piše opravdanje prijateljima u Beograd : „Krive su tešte kvadrate, one hrvatske horde koje su se u fini, crveni, jugoslavenski Split spustile s druge strane brda“. Smoje je podržavao svaku ideologiju koja je kontra Hrvatske. Nije se libio koketirati ni s autonomaštvom, ali ni s Slobodanom Miloševićem. Tako je u svojoj Slobodnoj 1988. oštro ukorio vodstvo tadašnjeg Splita što nije bilo u prvim redovima Miloševićeva mitinga u Kragujevcu : „ A baš Split ne smi švigavat, nego mora biti na poprištu svake bitke za Jugoslaviju. Da se mene pita išla bi splitska delegacija u reprezentativnom, najjačem sastavu“.

Moramo priznati kako su ova Smojina postignuća zaista zaslužila životnu nagradu, ali u Kragujevcu 1991., ali ne i u Splitu 2021. Nagrada za životno djelo obuhvaća cjelokupna životna postignuća neke osobe. U ovom slučaju nemoguće je izdvojiti i nagraditi autora Velog i Malog mista, a autora panegirika Slobodanu Miloševiću izostaviti od nagrade.

Jučer su gradski vijećnici Splita, presudnim rukama HDZ-a i Keruma, najvećom nagradom Splita okitili najvećeg zagovornika Slobodana Miloševića iz vremena događanja naroda. Svoju sramotu prenijeli su na sve nas u ovom gradu.