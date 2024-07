Trump dao prvi intervju nakon napada, republikanci dolaze na konvenciju u napetom ozračju

Američka Republikanska stranka u ponedjeljak počinje nacionalnu konvenciju, pripremajući teren za službenu potvrdu Donalda Trumpa kao stranačkog kandidata za predsjedničke izbore u studenom, samo nekoliko dana nakon što je pucano na njega. Trump bi trebao objaviti ime svog kandidata za američkog potpredsjednika na događaju u gradu Milwaukeeju u američkoj državi Wisconsin na kojem će službeno postati kandidat stranke.

Četverodnevna konvencija otvara se samo dva dana nakon što su meci ispaljeni prema Trumpu na predizbornom skupu izazvali šok u Sjedinjenim Državama, nekoliko mjeseci uoči Trumpovog revanša s vjerojatnim demokratskim kandidatom sadašnjim predsjednikom Joeom Bidenom 5. studenog.

Na predizbornom skupu u Butleru u Pennsylvaniji u subotu napadač se popeo na povišeno mjesto s jurišnom puškom i ispalio nekoliko hitaca prema Trumpu, izazvavši paniku među okupljenim pristalicama.

Trump je pogođen metkom u uho i vidjelo se da je krvario.

Vatrogasac koji je bio gledatelj na skupu poginuo je, a još dvoje je teško ozlijeđeno.

Dužnosnici FBI-a kasnije su rekli da je počinitelj, kojeg su ubili agenti Tajne službe, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks iz Bethel Parka u Pennsylvaniji.

Njegov motiv još nije jasan, a FBI-eva istraga je u tijeku.

Nakon napada predsjednik Biden je naložio Tajnoj službi da preispita sigurnosne mjere za republikansku konvenciju.

Prema američkim medijima na konvenciji će se izbjeći kontroverzne teme koje bi mogle odbiti neke republikanske birače, poput stajališta stranke o pobačaju ili napada Trumpovih pristaša na Capitol u siječnju 2021.

Trump: Ovo je prilika za ujedinjenje naše zemlje

Bivši američki predsjednik Donald Trump dao je prvi intervju nakon što je na njega pokušan atentat. Za Washington Examiner izjavio je da je išao u potpunosti ispočetka napisati svoj konvencijski govor kako bi se usredotočio na poruku "jedinstva" umjesto na kritiziranje Joea Bidena.

- Govor koji sam namjeravao održati u četvrtak bio bi vrlo impresivan. Da se ovo nije dogodilo, bio bi to nevjerojatno dobar govor. Iskreno, sada će to biti potpuno drugačiji govor. Ovo je prilika za ujedinjenje naše zemlje. Pružila mi se ta prilika.

Trump je rekao da mu je život spasila i činjenica što se u datom trenutku taman okrenuo da pogleda isječak videa puštenog na predizbornom skupu.



-Gotovo nikada ne mičem pogled s publike. A da u tom trenutku nisam to učinio tko zna bih li sada bio ovdje? Energija koja je dolazila od ljudi tamo u tom trenutku, oni su samo stajali; teško je opisati kakav je to osjećaj, ali znao sam da svijet gleda. Znao sam da će povijest o tome suditi i znao sam da im moram dati do znanja da smo dobro - rekao je Trump za Examiner, prenosi BBC.