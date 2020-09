Donald Trump i Joe Biden imaju radikalno različite kampanje

Donald Trump i Joe Biden, dvojica kandidata za američkog predsjednika, manje od dva mjeseca prije predsjedničkih izbora često posjećuju ista mjesta, nekad i isti dan, no pritom imaju radikalno drugačiji pristup

<p>Demokrat i republikanac obilaze ključne savezne države u kojima bi rezultat mogao odrediti konačnog pobjednika, ali rade to drugačije. Biden organizira mala okupljanja, a Trump velike događaje kojima često krše lokalne mjere suzbijanja pandemije koronavirusa koja je u SAD-u odnijela gotovo 200 tisuća života.</p><p>Trump, 74-godišnji aktualni predsjednik koji se trudi ponoviti svoju spektakularnu kampanju koja ga je 2016. dovela u Bijelu kuću, nastupa bez maske i ne mari za prijetnju virusa. Biden poštuje mjere protiv širenja virusa, nosi masku u većinom praznim dvoranama gdje govori prvenstveno televizijskim gledateljima.</p><p>Takav različit pristup se vrlo vjerojatno neće mijenjati preostalih pedesetak dana do izbora, kao što nije ni ovaj tjedan u Michiganu, jednoj od ključnih država za osvajanje Bijele kuće.</p><p>Biden je u srijedu stigao na parkiralište radničkog sindikata United Auto Workers u gradiću Warrenu kraj Detroita i odmah kazao da poštuje lokalne mjere. One su, pak, Trumpu nezamislive i na svoje skupove ulazi bez maske i krši preporuke zdravstvenih vlasti. Tako je bilo i u utorak u Sjevernoj Karolini gdje se pred razdraganom publikom i narugao restrikcijama. </p><p>- Trumpa neće ništa pokolebati od velikih skupova. Njegova strategija je da bude svima pred očima, i on se toga drži - rekao je profesor Tobe Berkovitz, stručnjak za političku komunikaciju sa sveučilišta u Bostonu. </p><p>Biden priznaje da mu nedostaje tradicionalna kampanja, ali dodaje da će oštrinom svojih govora nadomjestiti manjak publike na skupovima. </p><h2>Kampanja u smočnici? </h2><p>Berkovitz smatra kako tim oko Bidena - koji bi kao 78-godišnjak postao najstariji predsjednik u američkoj povijesti i čiji protivnici često propitkuju je li on mentalno sposoban za tu dužnost - koristi prijetnju koronavirusom kako bi smanjio mogućnost spontane interakcije između Bidena i publike koja bi mogla izazvati neki njegov gaf uoči izbora. </p><p>- Što je veći štit oko njega, to je njima bolje - ističe profesor.</p><p>To međutim "ne ide u prilog demokraciji" jer se predsjednički kandidati moraju suočiti s pravim biračima, a "to se jednostavno ne događa", dodao je. </p><p>Trump i članovi njegove kampanje rugaju se Bidenovim skupovima. Često objavljuju fotografije njegove kampanje, poput one kad je sjedio u vrtu okružen nekolicinom glasača. Biden "može održati skup u smočnici", priopćio je nedavno glasnogovornik Trumpove kampanje Tim Murtaugh. No Bidenovi pobornici nisu nezadovoljni njegovim pristupom, tvrdi Berkovitz. </p><p>On i dalje ima značajnu prednost nad Trumpom na nacionalnoj razini i nešto manju prednost u ključnim saveznim državama.</p><p>Većina Amerikanaca podržava nošenje maski i mjere socijalnog distanciranja, pa dok "Bidenova strategija 'pali', zašto bi se mijenjala?", pita Berkovitz. </p><h2>Trump lovi zaostatak</h2><p>Biden svoje skromne skupove nadoknađuje posjećivanjem većeg broja država i time ne dopušta da zaživi priča da se skriva u podrumu svog doma u Delawareu, što stalno naglašavaju njegovi protivnici, smatra John Hudak, analitičar iz think-tanka Brookings Institution. </p><p>Iako Trump i Biden imaju potpuno drugačiju kampanju, na kraju dobivaju jednaku medijsku pokrivenost, naglašava.</p><p>- Važno je imati na umu da Biden nije taj koji lovi zaostatak, predsjednik je onaj koji mora uloviti Bidena - dodaje Hudak. </p><p>Biden svojim primjerom poštivanja mjera privlači neovisne i progresivne birače koji ih snažno podržavaju. </p><p>- Velik dio republikanaca tome se smije, ali velik broj Amerikanaca će to vidjeti i zaključiti da se Biden ponaša kao i oni - zaključuje Hudak.</p>