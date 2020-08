Donald Trump vs. Joe Biden: Sad će se vaditi prljavi veš... KVIZ: Koliko znate o SAD-u?

Kampanja će biti uzbudljiva i prljava. To je sigurno. Bit će uzbudljivo i zbog načina glasovanja. Zbog pandemije će nikad veći broj ljudi glasovati dopisno, tj. putem pošte, kaže nam profesor Dejan Jović

<p>Izvući ću najbolje iz vas, a ne najgore. Bit ću saveznik svjetla, a ne tame u koju nas je Trump uvukao, rekao je <strong>Joe Biden</strong>, koji je i službeno postao demokratski kandidat na izborima za američkog predsjednika.</p><p><strong>Video: Trumpu je nedavno umro najmlađi brat</strong></p><p>Kampanja službeno počinje krajem ovoga mjeseca, kad i aktualni američki predsjednik Donald Trump službeno postane republikanski kandidat. Međutim, kampanja zapravo traje već nekoliko mjeseci.</p><p>Bilo je tu nekoliko predizbornih okupljanja, gostovanja na TV-u, a još u svibnju su počela prepucavanja, podbadanja, trikovi i svađe. A tako bi, i još gore, moglo biti u sljedeća dva mjeseca, koliko je ostalo do izbora.</p><h2>Izborni rezultat</h2><p>Vidi to i profesor <strong>Dejan Jović</strong> s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.</p><p>- Kampanja će biti uzbudljiva i prljava. To je sigurno. Već se to dalo uvidjeti na ranijim Trumpovim izjavama kad je govorio da neće priznati izborni rezultat. Bit će uzbudljivo i zbog načina glasovanja. Zbog pandemije će nikad veći broj ljudi glasovati dopisno, tj. putem pošte. To nikad do sada nismo vidjeli na američkim izborima - objašnjava profesor Jović.</p><p>Upravo na poštu Trump vrši i pritisak. Tvrdi da je dopisno glasovanje podložno prevarama. Nedavno je i šef pošte, a inače veliki donator Trumpove kampanje, pokušao promijeniti organizaciju pošte kako bi usporio stizanje dopisnih glasova.</p><p>Demokrati su oštro reagirali na to te pokrenuli i proces u Kongresu da spriječe šefa pošte u tome. Trumpova stolica u Bijeloj kući opasno se ljulja, a i ankete pokazuju da Biden ima više podrške u ovom trenutku. Trump će zato iskoristiti sve što može.</p><p>Iako korona virus hara zemljom, Trump se odlučuje na predizborna okupljanja i putovanje po zemlji. Nije izbjegao otići u Bidenov rodni grad Scranton kako bi i tamo pokušao “ubrati” nekoliko birača.</p><h2>Nije karizmatičan</h2><p>- Napustio je vašu državu, napustio je vaš grad. U Washingtonu je proveo pola stoljeća prodavajući našu zemlju, uništavajući naša radna mjesta - kritizirao je Trump.</p><p>Jović ističe kako je američki predsjednik jednostavno takav, ne priznaje poraz i sve će iskoristiti da pobijedi na ovim izborima. Ne treba ga otpisati.</p><p>- Bidena mnogi smatraju nekarizmatičnim. Na neki način sličan je kao i Hillary Clinton. Oboje su bez karizme. Clinton je zbog toga i izgubila izbore 2016. jer su ljudi htjeli nekakvu promjenu, htjeli su nešto drugačije i odabrali su Trumpa. Biden ipak ima jednu prednost, a to je da će puno lakše pokupiti neodlučne. Amerikanci bi rekli ‘anyone but Trump’ (Bilo tko, samo ne Trump). Mnogi će glasati za ‘manje zlo’. Koliko Trumpa ruši pandemija, kriza, prosvjedi, toliko to sve ide na ruku Bidenu - dodaje Jović.</p><p>Osim prljavih trikova, za kampanju su obojica i “odriješila kesu” samo da se dokopaju Bijele kuće. Joe Biden je do srpnja za kampanju imao 99 milijuna dolara, a Trumpova kampanja do istog mjeseca je imala proračun od 121 milijun dolara.</p><h2>KVIZ: Koliko znate o SAD-u?</h2>