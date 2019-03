Donald Trump napada Johna McCaina i nakon njegove smrti

Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od napada na senatora Johna McCaina i nakon njegove smrti, kazavši u utorak da "nikad" nije bio sklon tom republikancu iz Arizone.

Trump je u nedjelju objavio tweet s nekoliko neistina u kojem je kritizirao McCaina zbog njegove uloge u pribavljanju dosjea koji navodno sadrži negativne informacije o njemu. Također je lažno optužio McCaina da je bio "zadnji u svojoj klasi" na mornaričkoj akademiji - McCain je bio peti najlošiji.

"Nikad nisam bio obožavatelj Johna McCaina", rekao je Trump novinarima u utorak u Ovalnom uredu. "I nikad neću biti".

Naglasio je kako je "vrlo nesretan" što je McCain glasao protiv republikanske mjere kojom bi se povukla i zamijenila mjera o zdravstvenom sustavu iz 2010. godine.

Trumpovi napadi na pokojnog senatora kritizirala je njegova kći Meghan McCain.

"On svoje vikende provodi obuzet velikim ljudima jer - to zna on, ja, a i svi vi - on nikad neće biti velik čovjek", kazala je Monday za ABC.

"Moj otac bio je kriptonit u životu i kriptonit je i u smrti", dodala je McCainova kći, misleći na izmišljeni mineral iz serijala p Supermanu koji tom superjunaku oduzima moći.

Trump je McCaina napadao još 2015. kada je rekao da je "ratni heroj samo zato što je ulovljen", referirajući se na senatorovo ratno zatočeništvo u Vijetnamu.

Novi napadi na McCaina događaju se samo nekoliko dana prije no što će senator Lindsey Graham, njegov veliki prijatelj, predvoditi večeru republikanaca u povodu Lincolna Daya na Trumpovom imanju Mar-a-Lago u West Palm Beachu na Floridi.