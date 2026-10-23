Donald Trump nazvao Muska zbog Ukrajine: Tražio da ukine ograničenja za Starlink

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je Elona Muska i zatražio od njega da ukine ograničenja za ukrajinsko korištenje Starlinka, izvijestio je u četvrtak Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na američke dužnosnike. Sustav Starlink u četvrtak je radio brže, nedugo nakon Trumpova i Muskova razgovora, prema navodima američkih i ukrajinskih dužnosnika koje citira taj list.

Neki ukrajinski dužnosnici rekli su novinama da sustav nije u potpunosti vraćen u funkciju, ali da radi brže nego dok su bila na snazi ograničenja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je u četvrtak izjavio da brzina Starlinka u Ukrajini još nije vraćena na prijašnju razinu, dodavši da se nada razgovorima s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom u nadolazećim danima.

Trump je Musku rekao da je frustriran time što je brzina sustava i dalje ograničena na oko 160 kilometara na sat, objavio je WSJ, pozivajući se na dužnosnike.

Rubio je u srijedu izjavio da su odluke o ukrajinskom pristupu Starlinku u nadležnosti njegove matične tvrtke SpaceX i njezina glavnog izvršnog direktora Muska, a ne Bijele kuće.

Ukrajina koristi Starlink za komunikaciju na bojištu i upravljanje dronovima. Ograničavanje te satelitske usluge otežalo je ukrajinske operacije napadnim i obrambenim dronovima protiv Rusije.