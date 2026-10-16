Trump naredio ograničavanje Starlinka ukrajinskoj vojsci: Usporili su dronove presretače

Naredba o ograničavanju satelitskog sustava koji ukrajinska vojska koristi na bojištu stigla je izravno iz Bijele kuće. Potez američke administracije dolazi u jeku snažnog pritiska na Kijev da prestane s napadima na ruske naftne rafinerije. Ograničenja su izazvala diplomatsku buru i dovela odnose dviju zemalja na najnižu razinu od početka rata.

Ograničenje brzine za ukrajinske dronove

Čelnici američkog Ministarstva obrane dobili su uputu da se usluga Starshield tvrtke SpaceX za ukrajinsku vojsku mora usporiti. Riječ je o vojnoj verziji Starlinka čiji je najveći korisnik Pentagon, a razvijena je posebno za vladine klijente. Ukrajinski dužnosnici prijavili su da su vojni prijemnici prestali raditi kada su montirani na objekte koji se brzo kreću, što je znatno ometalo rad ukrajinskih dronova.

Ograničenja su izravno otežala udare na ruske snage i logistiku na okupiranim teritorijima, ali i usporila dronove presretače kojima Ukrajinci obaraju ruske Shahede. Iz ukrajinskog Ministarstva obrane potvrdili su da prijemnici rade u pokretu, ali isključivo pri brzinama do 160 kilometara na sat. Nakon uvođenja restrikcija, ukrajinski vrh odmah je kontaktirao visoke dužnosnike Bijele kuće, State Departmenta i Pentagona tražeći odgovore.

Visoki ukrajinski dužnosnik potvrdio je da im je rečeno kako je riječ o odluci Bijele kuće. Vlasnik SpaceX-a Elon Musk oglasio se na mreži X i objasnio da su sustavi Starshield u vlasništvu američke vlade. Prema njegovim riječima, odluku o ograničenjima brzine ili korištenja donose američka vojska ili predsjednik države.

Pritisak zbog ruskih rafinerija

Privremeno ograničenje uslijedilo je dok američki predsjednik Donald Trump snažno pritišće Kijev da obustavi napade na ruske naftne rafinerije. Trump te napade smatra glavnim uzrokom visokih cijena energenata, koje štete izgledima njegove stranke na izborima za Kongres u studenome. Stručnjaci ipak upozoravaju da je rast cijena ponajprije posljedica američko-izraelskog rata s Iranom te gotovo potpunog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da se osjeća izdanim zbog ovih restrikcija, jer je ranije od Trumpa tražio pristup Starlinku i na teritoriju Rusije kako bi gađali lansirne sustave. Pristao je na trodnevno energetsko primirje, ali je naredio nastavak napada nakon što Rusi nisu prekinuli udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Nakon toga Ukrajina je izvela novi napad na rusku rafineriju.

​- Blokada je gotova. Završili smo s tim - poručio je Zelenski.

Visoki američki dužnosnik demantirao je da je Trump osobno uputio takav zahtjev za gašenjem signala. Ubrzo nakon novih napada na rafinerije, jedan ukrajinski dužnosnik izjavio je za američki portal Axios da su Starlink i Starshield servisi ponovno vraćeni u puni kapacitet.

Odnosi Kijeva i Washingtona drastično su se pogoršali nakon sastanka u Miamiju 9. listopada, na kojem su sudjelovali predstavnici dviju zemalja i Europe. Prema izvorima, Trumpov zet Jared Kushner i izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff nastupili su iznimno oštro prema ukrajinskoj delegaciji. Ukrajincima su jasno poručili da je Washington frustriran njihovim nastavkom napada unatoč ponovljenim zahtjevima da prestanu.

Amerikanci su Ukrajincima tada objasnili i odluku o sporazumu s Rusijom o dizelu, u nadi da će to ublažiti stav Moskve u mirovnim pregovorima. Prema tom ugovoru, Rusija će na američko i svjetsko tržište isporučiti više od dva milijuna barela dizela. Zelenski je tu odluku nazvao slabom, a američki zakonodavci kritizirali su potez tvrdeći da će Moskva tako dobiti svježi novac za nastavak rata.

Tenzije su rasle do te mjere da je Trump pozvao na izbore u Ukrajini i smjenu Zelenskog, nazivajući ukrajinske napade sramotom. Američki dužnosnici su iza kulisa čak prijetili da će Kijevu prestati dostavljati obavještajne podatke o lansiranju ruskih raketa. Trump je u utorak ipak izjavio da Washington i dalje dijeli te ključne informacije s ukrajinskom vojskom.

