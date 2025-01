Donald Trump osuđen, ali bez kazne: 'Želim vam sreću...'

Sudac Juan Merchan donio je odluku kojom se Trump (78) bezuvjetno pušta na slobodu i zatvorio je slučaj tajne isplate novca porno zvijezdi Stormy Daniels koji se bio nadvio nad njegovim nastojanjima da ponovno preuzme Bijelu kuću.

Presuda je donesena samo nekoliko dana prije Trumpove inauguracije 20. siječnja.

Sud će Trumpu dati bezuvjetan otpust koji, prema zakonu države New York, ne podrazumijeva "slanje u zatvor, novčanu kaznu ili razdoblje kušnje pod nadzorom". No, u Trumpovom dosjeu će trajno ostati presuda o krivnji.

Trump se virtualno pojavio na izricanju presude za kazneno djelo.

Izjasnio se da nije kriv i obećao je uložiti žalbu na osuđujuću presudu. Pojavio se sa svojim odvjetnikom na TV ekranima u sudnici.

"Bio je to politički lov na vještice", rekao je Trump prije izricanja presude. "To je učinjeno kako bi se naštetilo mom ugledu da bih izgubio izbore, a to očito nije upalilo."

"Potpuno sam nevin, nisam učinio ništa loše", rekao je Trump.

Sada kada je donesena presuda on može podnijeti žalbu, što je proces koji bi mogao trajati godinama i odvijati se dok on služi četverogodišnji mandat predsjednika.

Slučaj tajne isplate novca koji je dobio veliki publicitet uključivao je nezakonito prikrivanje 130.000 dolara isplaćenih navedenoj porno zvijezdi u posljednjim tjednima Trumpove prve kampanje 2016.

Bivši i budući predsjednik je u svibnju prošle godine također proglašen krivim po 34 točke optužnice za falsificiranje poslovnih podataka.

Trump ne prestaje tvrditi da je priča Stormy Daniels lažna i da nije učinio ništa loše.

Sudac Juan Merchan, koji je vodio šestotjedno suđenje, već je ranije nagovijestio da ne planira Trumpa poslati u zatvor niti ga novčano kazniti.

Ovo izricanje presude označava kulminaciju prvog ikada kaznenog postupka protiv nekog američkog predsjednika.

Donald Trump je prvi bivši američki predsjednik koji je kazneno gonjen i prvi bivši predsjednik proglašen krivim za kazneno djelo.