Trudeau tvrdi: Trumpove izjave su taktika skretanja pažnje od najavljenih carina za Kanadu

Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je u srijedu da su izjave novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o mogućem pripajanju Kanade taktika osmišljena da odvrati pažnju od utjecaja carina koje je predložio. Trump, koji je rekao da će nametnuti carine od 25 posto na sav kanadski uvoz osim ako službena Ottawa ne pojača sigurnost granica, u utorak je izjavio da bi mogao upotrijebiti "ekonomsku silu" kako bi Kanadu učinio 51. državom SAD-a.

"Ono što mislim da se događa jest da predsjednik Trump, koji je vrlo vješt pregovarač, na neki način ometa I zbunjuje ljude tim izjavama", ocijenio je Trudeau za CNN.

"Nafta, plin, struja, čelik, aluminij, drvo, beton i sve ostalo što američki potrošači kupuju iz Kanade odjednom će postati puno skuplje ako on nastavi s ovim carinama", napomenuo je.

Trudeau, koji je ovaj tjedan izjavio da su izgledi da Kanada postane dio Sjedinjenih Država jednaki izgledima grude snijega u paklu, ponovio je da će Ottawa uvesti protumjere ako Trump realizira svoje najave.

Trudeau je podsjetio da je tijekom bilateralnog trgovinskog spora 2018. Kanada uvela carine na Heinz kečap, igraće karte, burbon i motocikle Harley Davidson - "na stvari koje bi naštetile američkim radnicima".

No dodao je da to Kanada ne želi učiniti jer to podiže cijene za Kanađane te šteti njenom najbližem trgovinskom partneru.