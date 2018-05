Donald Trump pohvalio reakciju Koreje na otkazivanje summita

Američki predsjednik Donald Trump u petak je pohvalio "produktivnu" i "srdačnu" reakciju Sjeverne Koreje koja je rekla da je i dalje spremna za dijalog s Washingtonom unatoč otkazivanju summita američkog predsjednika i sjevernokorejskog čelnika koji se očekivao s velikim nestrpljenjem.

"Jako je dobra vijest da stiže srdačna i produktivna izjava Sjeverne Koreje", napisao je Trump na Twitteru, dan pošto je objavljeno njegovo pismo sjevernokorejskom čelniku Kim Jong-unu u kojemu ga obavještava o otkazivanju susreta na vrhu planiranog za 12. lipnja u Singapuru i kritizira "neprijateljsko raspoloženje" režima u Pjongjangu.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!