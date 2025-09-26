Obavijesti

OBJAVILA BIJELA KUĆA

Donald Trump potpisao izvršnu uredbu o prodaji TikToka

Piše HINA,
Donald Trump potpisao izvršnu uredbu o prodaji TikToka
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Trump je rekao da je o svemu razgovarao s kineskim predsjednikom Xijem, koji je odobrio američke napore

Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o planu prodaje američkog poslovanja TikToka američkim i globalnim investitorima, sukladnu i zakonu iz 2024. po kojem će ta aplikacija biti zabranjena ako je kineski vlasnici ne prodaju. Prema izvršnoj uredbi, TikTok će biti u većinskom vlasništvu i pod kontrolom američkih subjekata.

Prema uredbi koju je objavila Bijela kuća, dogovor uključuje "intenzivno praćenje ažuriranja softvera, algoritama i tokova podataka".

Kineski ByteDance i njegove podružnice posjedovat će manje od 20 posto novog zajedničkog pothvata, kojim će upravljati novi upravni odbor, sukladno pravilima koja "na odgovarajući način štite podatke Amerikanaca i nacionalnu sigurnost", navodi se u uredbi.

Potpredsjednik JD Vance rekao je da će nova američka tvrtka biti procijenjena na oko 14 milijardi dolara.

"Bilo je određenog otpora s kineske strane, ali osnovna stvar koju smo željeli postići jest osigurati rad TikToku, ali također i zaštititi privatnost podataka Amerikanaca, kako to nalaže zakon“, rekao je Vance.

Trump je rekao da je o svemu razgovarao s kineskim predsjednikom Xijem, koji je odobrio američke napore.

Rekao je i da će Michael Dell, Rupert Murdoch i "vjerojatno četiri ili pet svjetski poznatih investitora" biti dio dogovora o kupnji američkog poslovanja te aplikacije za kratke videozapise.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar, a cijelu priču još nije komentirao ni TikTok.

Reuters podsjeća da je Trump odgodio primjenu zakona do 16. prosinca, usred napora da se TikTok-ova američka imovina "izvuče" iz globalne platforme, privuku američki i drugi ulagači te dobije odobrenje kineske vlade. Inače, američki predsjednik smatra da mu je TikTok pomogao da bude ponovno izabran prošle godine i na njemu ima 15 milijuna pratitelja. Bijela kuća također ima službeni profil od prošlog mjeseca.

Agencija piše i da su republikanci u Zastupničkom domu rekli su da žele vidjeti više detalja dogovora, kako bi bili sigurni da predstavlja jasan prekid s Kinom. "Kako se detalji finaliziraju, moramo osigurati da dogovor štiti američke korisnike od utjecaja i nadzora skupina povezanih s kineskom komunističkom partijom“, rekli su američki zastupnici Brett Guthrie, Gus Bilirakis i Richard Hudson.  

