Donald Trump tvrdi: Danas se nećemo dogovoriti, ali drugi sastanak će biti jako bitan

BEZ ZELENSKOG?

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako u petak vjerojatno neće doći do dogovora oko prekida vatre u Ukrajini. Rekao je i da mu je cilj danas dogovoriti drugi sastanak na kojem će biti i Putin i Zelenski.

- Taj drugi sastanak će biti jako važan jer ćemo na na njemu postići dogovor - rekao je Trump.