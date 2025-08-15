Oči cijeloga svijeta uprte su u Aljasku gdje će se u petak u 21.30 sati sastati predsjednik SAD-a Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin
POVIJESNI SASTANAK
Donald Trump tvrdi: Danas se nećemo dogovoriti, ali drugi sastanak će biti jako bitan
PUTIN HVALI TRUMPA
Ruski predsjednik Vladimir Putin hvalio je napore Donalda Trumpa oko postizanja mira u Ukrajini. Rekao je da su Trumpovi napori vrlo energični i ispravni. Rekao je i kako je mir "u interesu obje strane". Inače, Putinovi ljudi su na Aljasku već stigli dok će sam Putin doći u petak. Na Aljasci od četvrtka traju prosvjedi u kojima ljudi traže da se zaustavi rat u Ukrajini.
BEZ ZELENSKOG?
Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako u petak vjerojatno neće doći do dogovora oko prekida vatre u Ukrajini. Rekao je i da mu je cilj danas dogovoriti drugi sastanak na kojem će biti i Putin i Zelenski.
- Taj drugi sastanak će biti jako važan jer ćemo na na njemu postići dogovor - rekao je Trump.
